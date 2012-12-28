Швы моста в Добринском районе варил мигрант не имеющий профессии сварщика

Полиция и Росгвардия провели в Липецкой области рейды по проверке миграционного законодательства.

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Во время рейдов силовики проверили 145 иностранцев, работающих в торговле и строительстве.В Липецке на улице Ильича проверялось место проживания мигрантов для выявления возможной фиктивной регистрации.На Центральном и Петровском рынках Липецка полицейские и росгвардейцы проконтролировали исполнение указа губернатора области, запрещающего привлекать иностранных работников с патентами в отдельных сферах экономики.На стройке в Советском округе Липецка выявлены граждане Узбекистана, работающие без разрешительных документов и не по профессии, указанной в патенте. Они оштрафованы по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ (Незаконное осуществление трудовой деятельности).Кроме того, одного из мигрантов привлекли по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ за отсутствие документов, удостоверяющих личность.В Добринском районе на строительстве моста работал мигрант из Средней Азии. Он занимался сваркой швов, хотя в его патенте была указана другая профессия.— Действия работодателей иностранцев будут дополнительно оценены миграционной службой на предмет законности, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.