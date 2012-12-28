Общество
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сегодня, 09:37
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Швы моста в Добринском районе варил мигрант не имеющий профессии сварщика
Полиция и Росгвардия провели в Липецкой области рейды по проверке миграционного законодательства.
В Липецке на улице Ильича проверялось место проживания мигрантов для выявления возможной фиктивной регистрации.
На Центральном и Петровском рынках Липецка полицейские и росгвардейцы проконтролировали исполнение указа губернатора области, запрещающего привлекать иностранных работников с патентами в отдельных сферах экономики.
На стройке в Советском округе Липецка выявлены граждане Узбекистана, работающие без разрешительных документов и не по профессии, указанной в патенте. Они оштрафованы по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ (Незаконное осуществление трудовой деятельности).
Кроме того, одного из мигрантов привлекли по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ за отсутствие документов, удостоверяющих личность.
В Добринском районе на строительстве моста работал мигрант из Средней Азии. Он занимался сваркой швов, хотя в его патенте была указана другая профессия.
— Действия работодателей иностранцев будут дополнительно оценены миграционной службой на предмет законности, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
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