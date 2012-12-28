Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Обломки БПЛА попали в жилой дом: повреждены 20 квартир
Происшествия
Восемь человек пострадали после падения БПЛА в промышленной зоне Ельца
Происшествия
В Ельце после атаки беспилотников тушат пожар и эвакуируют людей
Происшествия
Строительство новой ветки Октябрьского моста перестало быть приоритетом мэрии
Общество
Первый набор липецкого медвуза будет учиться бесплатно
Общество
Пьяный водитель без прав пытался скрыться от полицейских и устроил аварию
Происшествия
Ферма галлюциногенных грибов обнаружена в Липецке
Происшествия
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Красный уровень угрозы объявлен в Липецкой области
Происшествия
39-летний липчанин попал в реанимацию с серьёзной элетротравмой
Происшествия
Читать все
Обломки БПЛА попали в жилой дом: повреждены 20 квартир
Происшествия
Восемь человек пострадали после падения БПЛА в промышленной зоне Ельца
Происшествия
Швы моста в Добринском районе варил мигрант не имеющий профессии сварщика
Общество
Что там внутри: какие виды открываются с липецких высоток
Общество
У 1626 выпускников Липецкой области сегодня первый ЕГЭ
Общество
В Ельце после атаки беспилотников тушат пожар и эвакуируют людей
Происшествия
Сегодня в Липецке: концерт на площади и откуда берутся начальники
Общество
Юного байкера спасли нейрохирурги детской областной больницы
Происшествия
Бригады скорой помощи оказали помощь восьми жителям Ельца
Происшествия
В Ельце саперы уничтожат обломки БПЛА — возможны звуки взрывов
Происшествия
Читать все
Общество
946
сегодня, 09:37
9

Швы моста в Добринском районе варил мигрант не имеющий профессии сварщика

Полиция и Росгвардия провели в Липецкой области рейды по проверке миграционного законодательства.

Во время рейдов силовики проверили 145 иностранцев, работающих в торговле и строительстве.

В Липецке на улице Ильича проверялось место проживания мигрантов для выявления возможной фиктивной регистрации.

На Центральном и Петровском рынках Липецка полицейские и росгвардейцы проконтролировали исполнение указа губернатора области, запрещающего привлекать иностранных работников с патентами в отдельных сферах экономики.

На стройке в Советском округе Липецка выявлены граждане Узбекистана, работающие без разрешительных документов и не по профессии, указанной в патенте. Они оштрафованы по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ (Незаконное осуществление трудовой деятельности).

Кроме того, одного из мигрантов привлекли по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ за отсутствие документов, удостоверяющих личность.

В Добринском районе на строительстве моста работал мигрант из Средней Азии. Он занимался сваркой швов, хотя в его патенте была указана другая профессия.

— Действия работодателей иностранцев будут дополнительно оценены миграционной службой на предмет законности, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
нелегальная миграция
рейды
0
1
5
3
7

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Роман
32 минуты назад
Уважение сотрудникам работающих по выявлению нарушений. Почему в грязинском районе и г грязи не проводятся рейды.
Ответить
САИ
42 минуты назад
Черт знает, что творится: учителя-мигранты, врачи - мигранты, строители - мигранты, сварщики -мигранты и т. д. Они даже русского языка не знают. А о каких то специальных знаниях и говорить нечего.
Ответить
Бабушка
46 минут назад
мне интересно, наказывают мигрантов штрафами, а как их взыскивают с них, ведь они нелегально работают, да и проживают нелегально.
Ответить
Света
50 минут назад
Лтз на Бачурина Загляните в гости Полно специалистов!
Ответить
Коля
52 минуты назад
Вы проверьте гастарбайтеров напротив петровского рынка там их полно без документов работает
Ответить
Света
52 минуты назад
Лтз на Бачурина Загляните в гости Полно специалистов!
Ответить
Л-а
сегодня, 10:06
Надо почаще такие проверки проходить, а то едут за легкими деньгами в Россию, а сами не имеют даже нужных нам профессий.
Ответить
ДНД
сегодня, 10:02
Немножко платите нам, и мы их столько наловим !!! Вывозить не будете успевать.
Ответить
А шо
сегодня, 09:48
Скоро и в космонавты набор будет.
Ответить
Рекомендуем
Общество
24 и 25 мая часть улиц Липецка перекроют на время полумарафона
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
Липчане и гости из Сербии заложили в Молодежном парке «Аллею Славы» в честь 80-летия Победы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить