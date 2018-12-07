Анатолий Котенев: «В Липецке у меня друзья, в этом году я гостил у вас, наверное, раз шесть»

Знаменитый артист из «Секретного фарватера» оказался большим любителем рыбалки и знатоком нашего города.

Творческий вечер заслуженного артиста республики Беларусь Анатолия Котенева открыл кинофестиваль «Липецкий выбор».

Котенев сыграл более 100 ролей в кино, особую известность приобрел после фильма «Секретный фарватер», где исполнил главную роль капитана Шубина, который командует звеном торпедных катеров во время Великой Отечественной войны. Незабываемы и его роли в фильмах «Любить по-русски», «Вы чье, старичье?», «Побег из Гулага», «Время первых» и т.д

Оказалось, что Липецк не чужой город для Анатолия Котенева, а главным увлечением артиста является рыбалка. На своем смартфоне он показал нам фотографии, на которых держит в руках метровых щук, осетров и сазанов. Рыбалка сыграла свою роль и в том, что ... Котенев оказался на липецком кинофестивале.

- В Липецке у меня очень много друзей, - поделился с нами Котенев, - Кто они? Совершенно разные люди: один врач, другой - бизнесмен. Есть бывший следователь, а еще - работник администрации Липецка. Познакомились мы с ними на рыбалке, и с тех пор у нас возникла настоящая мужская дружба. Ездим вместе овить рыбу - в Астраханскую область, Кольский полуостров, другие места.

- Друзья-рыбаки помогли вам оказаться на «Липецком выборе»?

- Да, мы как раз собирались в очередную поездку, когда встал этот вопрос. Меня друг пригласил на открытие одного объекта в Липецке, на котором были и представители администрации вашей области, в частности - министерства культуры (на самом деле - управления культуры, прим.). Они узнали, что я готовлю творческий вечер, посвященный моему 60-летию (круглую дату артист отпраздновал 25 сентября этого года, прим.) и пригласили показать его на фестивале «Липецкий выбор».

- Коротко расскажите о том, что из себя представляет ваш творческий вечер?

- Это откровенный разговор. Это некоторое подведение итогов к моему 60-летию. Я стараюсь делать его разнообразным - не только рассказываю истории про себя любимого, но и читаю стихи, пою песни... Насколько это интересно, судить зрителям.

- По-моему рановато вам еще жизненные итоги подводить...

- Это итоги на данным этапе (улыбается), а потом будет новый этап - в будущем, надеюсь, появится новая круглая дата.

- Над чем сейчас работаете в кино?

- Есть несколько картин, сериалов - в частности, продолжение сериала «Куба». Честно говоря, я не люблю говорить перед выходом картин на экраны, потому что не знаю, что получится в результате. Ведь бывает и так, что фильм не удается, несмотря на хороший сценарий, приличный подбор артистов. А бывает и наоборот. Неспроста говорят, что кино рождается на монтаже.

Если просто перечислить, где я сейчас снимаюсь - это 20 серий продолжения «Кубы», 8-серийный фильм «Андреевский флаг». Плюс, в Киеве я сейчас снимаюсь в сериале, называющемся «Дом, который...».

- Ваша фильмография очень богата. А какие фильмы с вашим участием особенно нравятся именно вам?

- Картин у меня больше ста. Я и сам не знаю точного количества. Те, кто их считает, говорят. что их количество уже перевалило за полторы сотни. Есть с десяток работ, за которые мне точно не стыдно. Например, «Секретный фарватер», «Побег из Гулага», «Жажда экстрима».

- Какой-нибудь сувенир из Липецка увезете на память?

- Я здесь так часто бываю... В этом году был, наверное, раз шесть - в основном, правда, проездом: мы встречаемся с друзьями и затем все вместе отправляемся на рыбалку. Поэтому гоняться за липецкими сувенирами для меня не имеет смысла. Это все равно, что жить в Москве и собирать сувениры о своем городе. Липецк почти что «мой» город. Конечно, я не уеду отсюда с пустыми руками - ребята просто не дадут (смеется). Мне постоянно дарят то липецкий мед, то какие-то другие продукты местного производства.

- И вновь о рыбалке. Каков ваш самый крупный улов?

Щука 10,5 кг. Я удачливый рыбак, но предупреждаю, что если мы сейчас затронем темы рыбной ловли, то разговаривать можем до утра (смеется). Люблю ловить жерехов, судаков - на 3-4 кг это реально, и это отличный улов.



Оператор Аркадий Свиридов.



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