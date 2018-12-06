Обвиняемые в создании финансовой пирамиды обжаловали нарушение своих прав на защиту в ЕСПЧ

В Советском районном суде Липецка начался процесс по делу ООО «Российская социальная программа».

Сегодня началось рассмотрение уголовного дела по обвинению руководителей ООО «Российская социальная программа» в создании преступного сообщества, отмывании денег и мошенничестве. Эта организация, по версии следствия, была финансовой пирамидой, созданной выходцами из Украины. Она действовала в 32 регионах России, но именно в Липецкой области в 2015 году задержали ее руководителей.На скамье подсудимых - 24 человека, восемь из которых содержатся под стражей. Уголовное дело насчитывает 760 томов, а потерпевшими проходят более 1 300 граждан.В помещении суда под процесс, который, возможно, затянется на месяцы, а то и на годы, выделили самый большой зал. Не меньше 150 квадратных метров. Ещё бы, ведь у подсудимых - 24 адвоката.Защитникам предоставили четыре ряда стульев. Подсудимые сидят в трёх местах. Те, что под стражей - в клетке-аквариуме, другие - на лавках у окна.Выделены места по правую сторону от судьи Ирины Тишаковой и двух ее коллег для потерпевших.По данным следствия, от действий аферистов в 2010-2015 годах пострадали около 5 тысяч человек, из них не менее пятисот - в Липецке. «Российская социальная программа» предлагала желающим взять кредит на покупку техники, автомобиля или недвижимости. При этом процентные ставки по кредиту заявлялись крайне низкие, а срок его выплаты - чрезвычайно длительным, до 30 лет. Чтобы получить заем, участнику программы было необходимо сделать взнос в размере от 5-20 % стоимости покупки. Клиенты делали взносы, но ничего не получали. Если выплаты горе-заемщика прекращались, в РСП разрывали с ним контракт в одностороннем порядке. Все вырученные средства, по данным полиции, переводились в широкую сеть компаний-однодневок и аффилированных предприятий, а потом малыми суммами обналичивались в банкоматах, менялись на валюту и переправлялись в Украину.Издание LifeNews со ссылкой на собственные источники в силовых структурах распространило сведения, что у верхушки финансовой пирамиды стоял лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко, и часть нелегального дохода он направлял на финансирование военных операций в Донбассе. Косвенно эту версию подтверждают показания задержанных, которым Татьяна Маслова рассказывала о своем близком знакомстве с Олегом Ляшко.Общий ущерб от действий организаторов пирамиды составил порядка 500 млн рублей. Сами руководители РСП социальной программы» не бедствовали: например, Татьяна Маслова, по данным следствия, снимала в Москве на улице Нежинской квартиру с помесячной оплатой в 150 000 рублей. Она - личность довольно известная правоохранителям Украины. В свое время Маслова организовала там такую же финансовую пирамиду и обманула не менее 15 тысяч человек. От реального заключения ее спасло истечение сроков давности по уголовному делу. Главбух РСП Надежда Клименко владела особняком в селе Малей Грязинского района (месте с крайне недешевой недвижимостью) и квартирой в Москве. А дочь и зять главного бухгалтера приехали на процедуру ареста в Липецке на автомобиле «Порш Кайен».Татьяна Маслова, ее помощник Руслан Мехтиев, главный бухгалтер Надежда Клименко были арестованы 2 июля 2015 года. Их обвинили в преступлениях, предусмотренных ч. 1ст. 210, ч. 4 ст. 174.1 и ст. 159 УК РФ - в создании преступного сообщества, отмывании денег и мошенничестве.В здании суда предприняты беспрецедентные меры безопасности. Зал судебного заседания охраняет группа быстрого реагирования (ГБР) УФССП по региону и сотрудники Росгвардии.- Такие усиленные меры были предприняты ввиду поступления информации о том, что подсудимые, содержащиеся под стражей, могут быть склонны к побегу, - объяснили в службе судебных приставов.Адвокаты в один голос говорят о нарушении предварительным следствием норм УПК. По их словам, подсудимых даже не ознакомили с обвинительным заключением. Это обстоятельство уже стало причиной обращения подсудимых в Европейский суд по правам человека.Подсудимые, по их словам, работали кем угодно, одна - даже фельдшером частной липецкой "неотложки". Один из тех, кто сидел в клетке, киевлянин Алексей Кислицкий, заявил, что нуждается в услугах переводчика. Мол, на стадии предварительного следствия ему предоставляли переводчика с русского на украинский язык, а потом перестали.- Не владею русским языком в полной мере. Не понимаю, в чем меня обвиняют. Сейчас я вас понимаю, а потом, когда начнут зачитывать юридические документы, понимать что-либо перестану, - заявил он.Не смогла осилить тома обвинительного заключения и украинка Лариса Ляховец. 37-летняя женщина, по ее словам, почти слепа.- Сейчас у меня - минус 24. Я попросила напечатать мне обвинительное заключение 24-м шрифтом, но мне напечатали напечатали 14-м. Тома лежат у меня в камере в коробках, но прочитать я их не смогла. Значит, могу считать, что не получила обвинительного заключения, - заявила подсудимая.Против 24 подсудимых и 24 адвокатов прокуратура выставила всего одного гособвинителя, Светлану Навражных. Впрочем, она надеется, что ей в подмогу дадут подкрепление.