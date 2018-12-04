Скандал в облсовете: трое депутатов из шести покинули заседание комитета, а кворум остался!

На уже закончившееся заседание приехал еще один парламентарий, и комитет по законодательству и правовым вопросам принял-таки проект областного бюджета на 2019 год.









- На заседании комитета было шесть его членов. Против принятия предложенного областной администрацией бюджета выступили трое депутатов: Павел Евграфов от ЛДПР, Татьяна Копылова от КПРФ и я. У всех нас были свои причины голосовать против. В частности, я не увидел социальной справедливости в том, как работникам бюджетных предприятий в следующем году на 10 процентов увеличивают зарплату. Я, конечно, понимаю, что нас учат тому, что не цены высокие, а надо больше зарабатывать, но, простите, где многим добросовестно заработать? Где социальная справедливость, когда зарплату на 10% повышают и тем, кто получает 10 тысяч рублей и тем, кто зарабатывает 100 тысяч? В итоге одним прибавят тысячу, а другим - десять тысяч. И все пойдут с этими деньгами в магазин и купят совсем разные продукты. Власть только и делает, что усиливает социальную несправедливость! Я не могу поддерживать такие инициативы. Повышение должно быть разным. Тем, кто получает меньше, нужно добавить побольше, а тем, кто получает хорошо, можно тоже добавить, но поменьше. Бюджет - это не чей-то карман, а общие деньги всех жителей Липецкой области.



В итоге трое депутатов проголосовали против принятия бюджета на 2019 год, а трое «единороссов» - за. Ничья, 3:3. Нет простого большинства для принятия решения комитетом.



- Увидев, к чему идет дело, присутствующая на заседании сотрудница аппарата областного Совета подошла к депутату от «Справедливой России» Ларисе Ксенофонтовой, о чем-то с ней пошушукалась и та при голосовании, не будучи членом нашего комитета, взяла и подняла руку «за» бюджет! Когда мы это заметили, Ксенофонтова стушевалась, сказала, что подняла руку машинально, - говорит Олег Хомутинников.



Итак, работа комитета закончилась. Депутаты стали расходиться, как вдруг в помещение зашел еще один его член, Александр Кремнев. И председатель комитета Марина Донских попросила всех остаться и переголосовать вопрос по второму вопросу, по бюджету.



- Как так? Мы ведь уже закончили работу! И мы ушли с комитета, на котором остались четыре члена фракции «Единая Россия». Что было потом, я не знаю, - сказал внефракционный Хомутинников.



А потом со счетом 4:0 оставшиеся «единороссы» повторно проголосовали на заседание комитета по законодательству и правовым вопросам за бюджет!



Каким будет бюджет 2019 года, читайте Сегодня скандалом закончилось заседание комитета по законодательству и правовым вопросам областного Совета, где обсуждался вопрос одобрения проекта областного бюджета на 2019 год. О том, что случилось, GOROD48 рассказал депутат Олег Хомутинников:- На заседании комитета было шесть его членов. Против принятия предложенного областной администрацией бюджета выступили трое депутатов: Павел Евграфов от ЛДПР, Татьяна Копылова от КПРФ и я. У всех нас были свои причины голосовать против. В частности, я не увидел социальной справедливости в том, как работникам бюджетных предприятий в следующем году на 10 процентов увеличивают зарплату. Я, конечно, понимаю, что нас учат тому, что не цены высокие, а надо больше зарабатывать, но, простите, где многим добросовестно заработать? Где социальная справедливость, когда зарплату на 10% повышают и тем, кто получает 10 тысяч рублей и тем, кто зарабатывает 100 тысяч? В итоге одним прибавят тысячу, а другим - десять тысяч. И все пойдут с этими деньгами в магазин и купят совсем разные продукты. Власть только и делает, что усиливает социальную несправедливость! Я не могу поддерживать такие инициативы. Повышение должно быть разным. Тем, кто получает меньше, нужно добавить побольше, а тем, кто получает хорошо, можно тоже добавить, но поменьше. Бюджет - это не чей-то карман, а общие деньги всех жителей Липецкой области.В итоге трое депутатов проголосовали против принятия бюджета на 2019 год, а трое «единороссов» - за. Ничья, 3:3. Нет простого большинства для принятия решения комитетом.- Увидев, к чему идет дело, присутствующая на заседании сотрудница аппарата областного Совета подошла к депутату от «Справедливой России» Ларисе Ксенофонтовой, о чем-то с ней пошушукалась и та при голосовании, не будучи членом нашего комитета, взяла и подняла руку «за» бюджет! Когда мы это заметили, Ксенофонтова стушевалась, сказала, что подняла руку машинально, - говорит Олег Хомутинников.Итак, работа комитета закончилась. Депутаты стали расходиться, как вдруг в помещение зашел еще один его член, Александр Кремнев. И председатель комитета Марина Донских попросила всех остаться и переголосовать вопрос по второму вопросу, по бюджету.- Как так? Мы ведь уже закончили работу! И мы ушли с комитета, на котором остались четыре члена фракции «Единая Россия». Что было потом, я не знаю, - сказал внефракционный Хомутинников.А потом со счетом 4:0 оставшиеся «единороссы» повторно проголосовали на заседание комитета по законодательству и правовым вопросам за бюджет!Каким будет бюджет 2019 года, читайте здесь