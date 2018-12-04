В Липецкой области ищут родственников узника финского лагеря Sotavankileiri № 10

К липецким поисковикам за помощью обратилась жительница Карелии

В региональное представительство «Поискового движения России» Липецкой области обратилась жительница поселка Вяртсиля Людмила. Она пишет: «Я живу в посёлке Вяртсиля, в Карелии, на финской границе. Территория нашего посёлка до Зимней войны и с 1941 по 1944 годы принадлежала Финляндии. На территории посёлка во время войны был финский пересылочный лагерь для советских военнопленных №10 Sotavankileiri № 10 Vartsila. В братской могиле в нашем посёлке на берегу реки Юуванйоки похоронены, по крайней мере, 109 человек, из них 1, скорее всего, из вашей области. Мы сейчас восстанавливаем эту информацию по финским архивам...»

По установленным данным, речь идет о жителе села Чечеры Чаплыгинского (Раненбургского) района Липецкой, а рее Рязанской области Фролове Егоре Вячеславовиче, 1912 года рождения. В плен он попал 15 августа 1941 года. Умер в лагере от голода в сентябре 1942 года.

Поисковики просят откликнуться родственников военнопленного. Контакты в – редакции GOROD48.

Напомним, около недели назад, после публикации информации о найденных останках защитника Ленинграда Семена Торопцева, родственники героя нашлись уже на следующий день.

Фото: feldgrau.info