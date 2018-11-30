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сегодня, 14:45

Нашлись родственники липецкого бойца - защитника Ленинграда

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#поисковики
Нашлись родственники липецкого бойца - защитника Ленинграда

В Липецке у погибшего при обороне Ленинграда Семена Торопцева живут дочь и несколько внуков.

Как сообщал вчера GOROD48, в Ленинградской области обнаружены останки красноармейца Семена Торопцева, призванного в Красную армию из села Введенка Липецкого района. В поисковом движении России GOROD48 рассказали, что сегодня дали знать о себе его родственники.

GOROD48 связался с внуком красноармейца. По словам Игоря Михайловича, родственники не знали о судьбе своего отца и деда, где он погиб и захоронен. Сегодня они решают вопрос с перевозом останков в Липецкую область и похоронами с воинскими почестями в родовом захоронении.

В Липецке живет дочь красноармейца - Зинаида Семеновна, его внуки и правнуки.
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#поисковики

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38 минут назад
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