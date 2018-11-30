Общество
сегодня, 14:45
Нашлись родственники липецкого бойца - защитника Ленинграда
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В Липецке у погибшего при обороне Ленинграда Семена Торопцева живут дочь и несколько внуков.
Как сообщал вчера GOROD48, в Ленинградской области обнаружены останки красноармейца Семена Торопцева, призванного в Красную армию из села Введенка Липецкого района. В поисковом движении России GOROD48 рассказали, что сегодня дали знать о себе его родственники.
GOROD48 связался с внуком красноармейца. По словам Игоря Михайловича, родственники не знали о судьбе своего отца и деда, где он погиб и захоронен. Сегодня они решают вопрос с перевозом останков в Липецкую область и похоронами с воинскими почестями в родовом захоронении.
В Липецке живет дочь красноармейца - Зинаида Семеновна, его внуки и правнуки.
GOROD48 связался с внуком красноармейца. По словам Игоря Михайловича, родственники не знали о судьбе своего отца и деда, где он погиб и захоронен. Сегодня они решают вопрос с перевозом останков в Липецкую область и похоронами с воинскими почестями в родовом захоронении.
В Липецке живет дочь красноармейца - Зинаида Семеновна, его внуки и правнуки.
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Т-40