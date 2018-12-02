Общество

сегодня, 15:07

Очередной киоск в Липецке попался на торговле пивом

7 864
#Нелегальная торговля #пиво #алкоголь #ответственность
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Очередной киоск в Липецке попался на торговле пивом

Предпринимателю грозит штраф до 40 тысяч рублей.

В первый день зимы сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики выявили очередной факт реализации пива в стационарном торговом объекте, проще говоря - киоске.

Любителей пенного напитка «из-под» полы» снабжали на остановке общественного транспорта Кольцо трубного завода”.

Против предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ, по которому ему грозит штраф в размере от 20 000 до 40 000 рублей.

Отметим, что в последнее время в Липецке участились случаи нелегальной продажи алкоголя: в кафе продают крепкие напитки без лицензии, а в киоски вернулось пиво.

Фото liptorg-cp.ru

7 864
#Нелегальная торговля #пиво #алкоголь #ответственность
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Комментарии (7)

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Инфа 100 %

50 минут назад
Ларьки давно перестали быть рентабельными, держутся на плову за счёт продажи пива и контрафакта из подпалы (фунфырики, горажная водка), практически все они крышуются либо администрацией либо полицией а так же самим Роспотребнадзором. Эти ларьки при желании можно все закрыть за пару дней....
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Рыжий ангел

53 минуты назад
На 19мик. продают фанфурки и не стесняются! И большие баклашки какой то цветной сивухи. Выгодно наживаться на больных алкогольной зависимостью людях!
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ЖОРА

58 минут назад
ВСЕ ЭТО ГОВОРИТ О СЛАБОЙ РАБОТЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПОРА МЕНЯТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
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это последствия режима продаж

сегодня, 15:33
Раньше знал, что ночью купишь в магазине спокойно и хватит. А теперь народ или тарится по самыые уши или травится гадостью. Вам любой врач нарколог скажет - что такие ограничения продажи 09-23 сделали только хуже. Народ перепивается и режет друг друга. Что мешает сделать продажу круглосуточно но чуть дороже и только взрослым? Статистика говорит что это не решило проблему а усугубило.
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А нам не страшен...

сегодня, 15:30
Никто и не думал прекращать торговлю спиртным в киосках! Выгодно всем! Иначе так долго и так "тщательно" не боролись бы!
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Дядюшка Ух

сегодня, 15:28
им такие штрафы что слону дробина. Лицензию на торговлю приостанавливать надо, в случае повтора- в геометрической прогрессии. А такими смешными штрафами это никогда не прекратиться. А так да торгуют. Делают просто - деньги в окно а товар получают сзади, видно только как из рук в руки передают и быстро закрывают.
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Вот это новость

сегодня, 15:26
Они фанфуриками вовсю торгуют, а вы про пиво, пиво чуть ли не в открытую продают!
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