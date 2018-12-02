Очередной киоск в Липецке попался на торговле пивом

Предпринимателю грозит штраф до 40 тысяч рублей.

В первый день зимы сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики выявили очередной факт реализации пива в стационарном торговом объекте, проще говоря - киоске.

Любителей пенного напитка «из-под» полы» снабжали на остановке общественного транспорта Кольцо трубного завода”.

Против предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ, по которому ему грозит штраф в размере от 20 000 до 40 000 рублей.

Отметим, что в последнее время в Липецке участились случаи нелегальной продажи алкоголя: в кафе продают крепкие напитки без лицензии, а в киоски вернулось пиво.



Фото liptorg-cp.ru