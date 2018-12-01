После публикации GOROD48 в Липецке исчезла еще одна «неразрешимая» проблема (ФОТО)

Аварийный участок на улице Осканова, угрожавший водителям несколько недель, ликвидировали.

Неделю назад мы писали об аварийном участке дороги на улице Осканова, что в микрорайоне Елецком.

Яму на дороге прикрывала... груда досок. Как пояснил один из наших читателей, канализационный люк в этом месте никуда не делся, просто провалился вглубь, и в результате образовался провал. Его закрыли деревянным поддоном, который колеса проезжающих автомобилей быстро превратили в щепки. В темноте аварийное место видно очень плохо, поэтому кто-нибудь обязательно провалился бы «в ловушку». Ситуация не менялась много недель, пока наш читатель по имени Павел не обратился в редакцию GOROD48.







Вот так было еще на прошлой неделе.

- Прошло всего несколько дней, и проблему решили - новый люк стоит, место вокруг заасфальтировали и поставили временные предупредительные знаки, которые скоро уберут так как участок перестал быть аварийным, - написал нам Павел, - Спасибо, что хоть вы сумели достучаться до «ответственных товарищей».

Отметим, что это уже не первый случай, когда наши публикации помогают решать проблемы в городе. Так, месяц назад в сквере Эдуарда Белана восстановили решетку ливневой канализации. В течение двух месяцев яму на проезжей части прикрывало то тонкая фанера, то -старые автомобильные покрышки.

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