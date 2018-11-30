Здоровье

57 минут назад

Сообщения о СПИД-терроризме врачи назвали фейком

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#СПИД #ВИЧ
Сообщения о СПИД-терроризме врачи назвали фейком

Тем не менее, в Липецкой области 52 человека укололись оставленными в разных местах иглами шприцов. 


Сегодня в липецком Центре "АнтиСПИД" проходит пресс-конференция посвященная Всемирному дню борьбы со СПИД. Врачей попросили прокомментировать расходящиеся по соцсетям предупреждения о якобы оставляемых в уличных скамейка иглах от шприцов, с кровью наркоманов, зараженных различными вирусами. 



По словам врачей, за 9 месяцев этого года в Центр "АнтиСПИД" с жалобами на бытовые уколы шприцами обратились 52 человека. Шприцы были оставлены в электрощите, за мусоропроводом, в песке на пляже и т.п. Были пациенты с ранами полученными в драке с наркоманом и человек, которого наркомана укусил. При этом, ни один раненый не заразился СПИДом. Сообщения о СПИД-терроризм врачи назвали фейком.

В Липецкой области начиная с 1993 года выявлено 3334 ВИЧ-инфицированных. Сейчас зарегистрированными носителями этой инфекции являются 2024 жителя региона. В 2018 году зарегистрировано 303 новых случая ВИЧ-инфекции, при этом местные жители составили 85% от общего числа заболевших.

Всего с 1993 года на территории области умерли 513 зараженных ВИЧ человека, в том числе 76 человек в этом году.


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#СПИД #ВИЧ

Комментарии (2)

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болезнь коварна

18 минут назад
так вроде в течении 3 месяцев после заражения болезнь можно и не обнаружить или я не прав?
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я

40 минут назад
Что есть Buyks дарагая ридакция?
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