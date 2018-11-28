Свидетелей наезда на 68-летнего мужчину готовы отблагодарить рублём

Пенсионера сбили днем около контейнерной площадки.

Племянница пострадавшего в ДТП 68-летнего Алексея Давыдова Алена объявила вознаграждение за информацию о наезде на ее дядю. Авария призошла примерно в 14-15 часов 18 ноября у контейнерной площадки в районе дома №32 по улице Катукова.



- Нам известно только то, что дядю сбил светлый «Рено», - рассказала Алёна. - Мы заявили о происшествии в полицию. Инспектор, вроде бы, нашёл участника аварии, но тот отрицает причастность к наезду и говорит, что остановился помочь старику, который сидел на асфальте. Так что теперь за розыск виновника аварии взялись мы. На участке ДТП нет никаких камер, так что ищем свидетелей.



Сейчас Алексей Давыдов проходит лечение в больнице. У него сложный перелом шейки бедра. Мужчине предстоит операция, не исключено, что он останется инвалидом.



Всех, кто располагает информацией о происшествии, просят в любое время позвонить по номеру 8 903 031 68 88 (Алена).