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сегодня, 20:18
Липецкая вечЁрка: усечение парка, пуск Петровского моста и каток в Комсомольском пруду
Представляем вам обзор самых обсуждаемых на сайте GOROD48 липецких новостей во вторник, 27 ноября.
Наши читатели сегодня обратили внимание на позицию спикера городского Совета депутатов Игоря Тинькова. Он не считает Елец помойкой. Политик ответил на блуждающие по Сети слухи о борьбе за кресло губернатора. Пока Тинькову удобно и в кабинете спикера.
Свыше семи десятков комментариев оставлено к новости «Депутаты горсовета приняли «соломоново решение» по «Быханову саду». Парламентарии решили отдать под строительство подстанции восемь соток из ранее предлагавшихся семнадцати.
...И липчане вышли с пикетом. Им не нравятся действия депутатов. Но других и по иному вопросу. Сегодня пикетировали здание региональной администрации, где расположен областной Совет. Претензий у пикетчиков не перечесть. Среди них: «К примеру, единоросс Захаров уехал то ли за границу, то ли в Сочи, бросив и избирателей и дольщиков. Уйдя от ответственности. Может он болен, но тогда надо сказать об этом и снять себя полномочия депутата. Депутат Сотникова освобождает свое место Королеву, который ушел в Совфед, и место, стало быть, опять вакантно. Возможно, Сотникова вернется. Но тогда это будет плевок в лицо всем нам. Местный парламент стал каким-то балаганом».
Тему строительства продолжило сообщение о ремонте Петровского моста. Глава Липецка со спикером горсовета побывали там и были довольны увиденным, ведь уже сегодня по мосту может пойти автотранспортный поток. Запуск движения сдерживают начавшиеся на нем испытания. Как только они будут закончены, мост можно будет открывать.
Интерес у липчан вызвало сообщение насчет зимних забав. Катка на Соборной площади не будет. Его решено организовать в Комсомольском пруду. Каток сделают на специальном пьедестале, прокатом инвентаря займется стадион «Металлург».
Свыше семи десятков комментариев оставлено к новости «Депутаты горсовета приняли «соломоново решение» по «Быханову саду». Парламентарии решили отдать под строительство подстанции восемь соток из ранее предлагавшихся семнадцати.
...И липчане вышли с пикетом. Им не нравятся действия депутатов. Но других и по иному вопросу. Сегодня пикетировали здание региональной администрации, где расположен областной Совет. Претензий у пикетчиков не перечесть. Среди них: «К примеру, единоросс Захаров уехал то ли за границу, то ли в Сочи, бросив и избирателей и дольщиков. Уйдя от ответственности. Может он болен, но тогда надо сказать об этом и снять себя полномочия депутата. Депутат Сотникова освобождает свое место Королеву, который ушел в Совфед, и место, стало быть, опять вакантно. Возможно, Сотникова вернется. Но тогда это будет плевок в лицо всем нам. Местный парламент стал каким-то балаганом».
Тему строительства продолжило сообщение о ремонте Петровского моста. Глава Липецка со спикером горсовета побывали там и были довольны увиденным, ведь уже сегодня по мосту может пойти автотранспортный поток. Запуск движения сдерживают начавшиеся на нем испытания. Как только они будут закончены, мост можно будет открывать.
Интерес у липчан вызвало сообщение насчет зимних забав. Катка на Соборной площади не будет. Его решено организовать в Комсомольском пруду. Каток сделают на специальном пьедестале, прокатом инвентаря займется стадион «Металлург».
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25.11.2018 21:02Происшествия