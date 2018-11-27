Происшествия

вчера, 22:57

Форсаж по-грязински привлёк внимание полиции

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Форсаж по-грязински привлёк внимание полиции

Опасный дрифт устроили у Центра культуры.

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Для одних первый снег - это повод вспомнить о необходимости «переобуть» свой автомобиль в зимнюю резину, для других - устроить опасный дрифт на скользкой дороге. Сегодня вечером форсаж по-грязински даже привлёк внимание полиции.

Около 21:00 опасную езду грязинская молодежь практиковала прямо у Центра культурного развития, откуда в это время родители как раз забирали своих детей с кружков и секций. По словам очевидцев, одного грязинского Шумахера даже забрали в отделение полиции.

«На них управы сейчас не найдёшь, дети пошли», “Перед экзаменом в ГАИ площадку тренируют”, “Наверное, им мозгов не хватает, чтобы бояться», «Отморожены на всю голову...», «Девочки, будьте осторожны, кто ходит в зал вечером или дети на секции, полиция приезжала, но не помогло. А были и маленькие лет по 5-7 лет с родителями, и ноль эмоций у такой молодежи», «Приехала полиция - одного забрали, а потом остальные стали ездить, как хотят, идут дети, бывает и родители не встречают, сейчас скользко, машины рядом дорогие стоят», - делятся очевидцы впечатлениями от опасного дрифта в соцсетях.
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Комментарии (3)

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Сатана

16 минут назад
Колхозники веселятся
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Юля

46 минут назад
Ахахахахах, лишать прав таких как вы.
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Ахахахахах

50 минут назад
Какой это нax дрифт??? Я во дворе своём и то пoпuzже езжу )
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