Форсаж по-грязински привлёк внимание полиции

Опасный дрифт устроили у Центра культуры.

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Для одних первый снег - это повод вспомнить о необходимости «переобуть» свой автомобиль в зимнюю резину, для других - устроить опасный дрифт на скользкой дороге. Сегодня вечером форсаж по-грязински даже привлёк внимание полиции.



Около 21:00 опасную езду грязинская молодежь практиковала прямо у Центра культурного развития, откуда в это время родители как раз забирали своих детей с кружков и секций. По словам очевидцев, одного грязинского Шумахера даже забрали в отделение полиции.



«На них управы сейчас не найдёшь, дети пошли», “Перед экзаменом в ГАИ площадку тренируют”, “Наверное, им мозгов не хватает, чтобы бояться», «Отморожены на всю голову...», «Девочки, будьте осторожны, кто ходит в зал вечером или дети на секции, полиция приезжала, но не помогло. А были и маленькие лет по 5-7 лет с родителями, и ноль эмоций у такой молодежи», «Приехала полиция - одного забрали, а потом остальные стали ездить, как хотят, идут дети, бывает и родители не встречают, сейчас скользко, машины рядом дорогие стоят», - делятся очевидцы впечатлениями от опасного дрифта в соцсетях.