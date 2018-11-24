Две аварии в Липецке попали на видео

Обе обошлись без пострадавших.

Две аварии, произошедшие сегодня в Липецке, попали на видеозаписи.Первая сделана на улице Фрунзе камерой наблюдения. Водитель одного из автомобилей пытается развернуться и в него врезается следующая в попутном направлении машина.Второе ДТП произошло вечером на улице Гагарина. Здесь, по словам очевидцев, водитель иномарки выехал на встречную полосу и в лобовую врезался в стоявшую на светофоре машину. В это ДТП попал и третий автомобиль.