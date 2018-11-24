Происшествия

56 минут назад

Две аварии в Липецке попали на видео

1091
#авария #ДТП
Две аварии в Липецке попали на видео

Обе обошлись без пострадавших.

Две аварии, произошедшие сегодня в Липецке, попали на видеозаписи.

Первая сделана на улице Фрунзе камерой наблюдения. Водитель одного из автомобилей пытается развернуться и в него врезается следующая в попутном направлении машина.


Второе ДТП произошло вечером на улице Гагарина. Здесь, по словам очевидцев, водитель иномарки выехал на встречную полосу и в лобовую врезался в стоявшую на светофоре машину. В это ДТП попал и третий автомобиль.


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#авария #ДТП

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33 секунды назад
Осторожно! Шансон.
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