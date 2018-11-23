Происшествия

34 минуты назад

Липчанин присвоил забытую сумку

3 422
#кража
Липчанин присвоил забытую сумку

Дамскую сумочку он обнаружил на скамейке перрона вокзала

42-летний уроженец Липецкой области, находясь на перроне платформы железнодорожного вокзала Липецк, обнаружил на лавочке забытую женскую сумку. Недолго думая мужчина присвоил находку себе. По дороге домой, он ознакомился с содержимым сумки, после чего выкинул не представляющие для него ценность – документы владелицы и женскую косметику вместе с сумкой, оставив себе сотовый телефон и денежные средства в размере 5000 рублей.

После обращения в транспортную полицию потерпевшей, сотрудники ЛО провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий в результате которых стала известность личность похитителя. Мужчина был задержан, однако на тот момент он уже успел распорядиться чужим имуществом по собственному усмотрению.

Уголовное дело, возбужденное в отношении вышеуказанного лица следственным отделом Елецкого ЛО МВД России по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), передано в суд для принятия законного решения, сообщает у управлении на транспорте МВД России.

3 422
#кража

Комментарии (3)

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Липецк

1 минуту назад
Ну какая же это кража???? Это находка,а поступил как совесть подсказала.
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...

5 минут назад
тихо спи..л и ушел, называется нашёл.
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шизофрения активнотекущая

21 минуту назад
Когда хотят милицЫонеры ищут. Не хотят так находка.
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