Липчанин присвоил забытую сумку

Дамскую сумочку он обнаружил на скамейке перрона вокзала

42-летний уроженец Липецкой области, находясь на перроне платформы железнодорожного вокзала Липецк, обнаружил на лавочке забытую женскую сумку. Недолго думая мужчина присвоил находку себе. По дороге домой, он ознакомился с содержимым сумки, после чего выкинул не представляющие для него ценность – документы владелицы и женскую косметику вместе с сумкой, оставив себе сотовый телефон и денежные средства в размере 5000 рублей.

После обращения в транспортную полицию потерпевшей, сотрудники ЛО провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий в результате которых стала известность личность похитителя. Мужчина был задержан, однако на тот момент он уже успел распорядиться чужим имуществом по собственному усмотрению.

Уголовное дело, возбужденное в отношении вышеуказанного лица следственным отделом Елецкого ЛО МВД России по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), передано в суд для принятия законного решения, сообщает у управлении на транспорте МВД России.