Спорт

сегодня, 13:45

Рекорд липецких каратистов

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#Каратэ #синкекусинкай.
Рекорд липецких каратистов

В Нововоронеже состоялось открытое первенство Воронежской области по киокусинкай.

Липчане нередко участвуют в турнирах в соседних регионах, но нынешние соревнования войдут в историю: практически каждый (!) участник липецкой команды, составленной из представителей областной федерации синкекусинкай, вернулся домой с медалью.

Всего на счету липчан оказались три десятка медалей в разных весовых категориях среди бойцов от 12 до 17 лет (на фото - наши победители и призеры). Как рассказал GOROD48 президент липецкой областной федерации синкекусинкай Юрий Смыков, на счету наших бойцов 10 наград высшей пробы.

Можно отдельно отметить сестер Христину и Алину Шацких, которые во второй раз за несколько дней поднимались на вершину пьедестала почета. Несколько дней назад эти липецкие девушки стали чемпионками и Тамбовской области.

1 660
#Каратэ #синкекусинкай.

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ЗОЖ

сегодня, 13:54
молодцы!
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