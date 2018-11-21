Рекорд липецких каратистов

В Нововоронеже состоялось открытое первенство Воронежской области по киокусинкай.

Липчане нередко участвуют в турнирах в соседних регионах, но нынешние соревнования войдут в историю: практически каждый (!) участник липецкой команды, составленной из представителей областной федерации синкекусинкай, вернулся домой с медалью.

Всего на счету липчан оказались три десятка медалей в разных весовых категориях среди бойцов от 12 до 17 лет (на фото - наши победители и призеры). Как рассказал GOROD48 президент липецкой областной федерации синкекусинкай Юрий Смыков, на счету наших бойцов 10 наград высшей пробы.

Можно отдельно отметить сестер Христину и Алину Шацких, которые во второй раз за несколько дней поднимались на вершину пьедестала почета. Несколько дней назад эти липецкие девушки стали чемпионками и Тамбовской области.