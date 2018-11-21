Происшествия
сегодня, 12:16
Во время хоккейного турнира болельщики обокрали спортивный магазин
Преступление попало на запись видеокамеры.
В YouTube разметили видеозапись кражи, совершенной в магазине спортивных товаров в СК «Ледовый» на Минской улице в Липецке. Автор ролика сообщает, что преступление произошло во время матчей городского хоккейного турнира, в воскресенье, 18 ноября.
Как рассказал GOROD48 владелец магазина спортивной экипировки Андрей, ворами оказались болельщики одной из местных хоккейных команд. Их по записи камер опознали спортсмены. Приятели преступников пообещали, что те вернут в магазин все украденное — это бейсболка и пара налокотников. Товары и правда принесли обратно, но не те, кто их воровал.
Причина, побудившая Андрея выложить запись с камер в Сеть, проста — пристыдить воров и предупредить коллег из других магазинов. По данным автора ролика, посетившие его торговую точку мужчины (двое отвлекают продавца, а двое воруют) уже не раз были пойманы на аналогичных преступлениях.
Как рассказал GOROD48 владелец магазина спортивной экипировки Андрей, ворами оказались болельщики одной из местных хоккейных команд. Их по записи камер опознали спортсмены. Приятели преступников пообещали, что те вернут в магазин все украденное — это бейсболка и пара налокотников. Товары и правда принесли обратно, но не те, кто их воровал.
Причина, побудившая Андрея выложить запись с камер в Сеть, проста — пристыдить воров и предупредить коллег из других магазинов. По данным автора ролика, посетившие его торговую точку мужчины (двое отвлекают продавца, а двое воруют) уже не раз были пойманы на аналогичных преступлениях.
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Тайгий
спортсмен
Патологоанатом
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