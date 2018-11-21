Во время хоккейного турнира болельщики обокрали спортивный магазин

Преступление попало на запись видеокамеры.

В YouTube разметили видеозапись кражи, совершенной в магазине спортивных товаров в СК «Ледовый» на Минской улице в Липецке. Автор ролика сообщает, что преступление произошло во время матчей городского хоккейного турнира, в воскресенье, 18 ноября.



Как рассказал GOROD48 владелец магазина спортивной экипировки Андрей, ворами оказались болельщики одной из местных хоккейных команд. Их по записи камер опознали спортсмены. Приятели преступников пообещали, что те вернут в магазин все украденное — это бейсболка и пара налокотников. Товары и правда принесли обратно, но не те, кто их воровал.





Причина, побудившая Андрея выложить запись с камер в Сеть, проста — пристыдить воров и предупредить коллег из других магазинов. По данным автора ролика, посетившие его торговую точку мужчины (двое отвлекают продавца, а двое воруют) уже не раз были пойманы на аналогичных преступлениях.