Происшествия

сегодня, 12:16

Во время хоккейного турнира болельщики обокрали спортивный магазин

5 2102
#кража #видео
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Во время хоккейного турнира болельщики обокрали спортивный магазин

Преступление попало на запись видеокамеры.

В YouTube разметили видеозапись кражи, совершенной в магазине спортивных товаров в СК «Ледовый» на Минской улице в Липецке. Автор ролика сообщает, что преступление произошло во время матчей городского хоккейного турнира, в воскресенье, 18 ноября.

Как рассказал GOROD48 владелец магазина спортивной экипировки Андрей, ворами оказались болельщики одной из местных хоккейных команд. Их по записи камер опознали спортсмены. Приятели преступников пообещали, что те вернут в магазин все украденное — это бейсболка и пара налокотников. Товары и правда принесли обратно, но не те, кто их воровал.


Причина, побудившая Андрея выложить запись с камер в Сеть, проста — пристыдить воров и предупредить коллег из других магазинов. По данным автора ролика, посетившие его торговую точку мужчины (двое отвлекают продавца, а двое воруют) уже не раз были пойманы на аналогичных преступлениях.
5 2102
#кража #видео
3

Комментарии (5)

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сегодня, 13:33
Гопники хреновы! Несмотря на возврат нужно писать заявление, этих утырков, публикация видео не остановит. Продавцам, считаю, нужно разрешить как в штатах иметь под прилавком дробовик, и самой мелкой дробью таких чертей лечить, думаю неплохой воспитательной метод был бы. Недавно вечером в "пятёрочке" девчонки продавщицы гоняли подобного беса, только обдолбаного, на мой вопрос: - где охрана? ответ: - нет охраны, хозяину дорого обходится...
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Тайгий

сегодня, 13:25
клюшку мне в зад, за такое расстреливать надо
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спортсмен

сегодня, 13:15
За последние годы в Ледовом вещи пропадали! Вот кто оказывается ноги приделывал!
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Патологоанатом

сегодня, 12:32
Отрубить каждому по кисти на правой руке!
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!!!!!!!!!!!!

сегодня, 12:23
уродцы
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