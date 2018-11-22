Малому бизнесу ритейл не помеха

Пока одни закрываются, другие активно развиваются.













https://gorod48.ru/news/236256/

В 2014 году мы подняли актуальную тему конкуренции ритейла и малого бизнеса. Тогда появились первые магазины «Белорусские колбасы» и было показано, чем они выделяются среди сотен других подобного формата. За 4 года все основательно поменялось, кроме одного принципа: главный в компании – ЭТО НАШ ПОКУПАТЕЛЬ.

Федеральная розничная сеть «Сытый Бацька» входящая в группу компаний ТД «Первый Белорусский», на своем примере показала, что небольшие магазины рано списывать со счетов. «Сытый Бацька» стал шире, укрепил свои позиции на рынке, вышел на федеральный уровень и обзавелся новыми довольными клиентами. Средняя выручка в магазинах увеличилась в 3-5 раз, это несмотря на близость сетевых гигантов или даже благодаря ИМ.

2015 год:

· Ребрендинг и регистрация бренда «Сытый Бацька».

· Расширение ассортимента.

· Открытие фирменных магазинов в Липецкой области.

2016 год:

· Официальный визит в Республику Беларусь в составе Липецкой делегации.

http://liptorg-cp.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/belorusskaya-produktsiya-dlya-lipchan-2/

· Заключение долгосрочных контрактов с крупными государственными холдингами республики Беларусь.

· Введение новых улучшенных стандартов оформления магазинов и обслуживания покупателей.

· Открытие представительства компании в Минске для более полных и оперативных поставок продукции белорусского производства.

2017 год:

· Открытие фирменных магазинов в Тамбовской области.

· Открытие фирменных магазинов в районных центрах Липецкой области.

· Расширение складских площадей путем открытия Распределительного Центра в г. Липецке.

2018 год:

· Открытие оборудованного склада и фирменных магазинов в Московской области.

· Получение Торговым Домом «Первый Белорусский» премии «За уникальность продукции» на ежегодном вручении премий журналов MelonRich и FinanceTimes в области культуры и бизнеса «NationalBusinessAwards: топ-20 успешных бизнес-проектов»













https://melonrich.ru/gorod/svetskay-jizn/nacionalnaya-biznes-premiya-2018-melon-rich-sobrala-1-5-milliona-rublej-na-tyazhelobolnyh-detej.html

https://www.facebook.com/events/2009505849366826/

http://expert.ru/2018/06/13/national-business-awards/

· Публикация статьи о деятельности ТД «Первый Белорусский» в ведущем белорусском журнале Produkt.by





http://produkt.by/journal/produktby-no4-189-iyul-avgust-2018





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СЫТЫЙ БАЦЬКА – 10 ЛЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА С ВЕДУЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПИЩЕВЫМИ КОНЦЕРНАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ПРЕДПРИЯТИЯ БРЕСТМЯСОМОЛПРОМ, МИНСКОБЛПРОДУКТ, ГОМЕЛЬСКАЯ МЯСО-МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ.

СЫТЫЙ БАЦЬКА – ЭТО РЕЦЕПТУРА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ, РАЗРАБОТАННАЯ В СССР.

СЫТЫЙ БАЦЬКА – УЧАСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ, ПРОДУКТОВЫХ ВЫСТАВОК БЕЛАГРО, БЕЛФЕРМА И БЕЛПРОДУКТ ПРОВОДИМЫХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ.

СЫТЫЙ БАЦЬКА – ТОЛЬКО ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ЗА 15 ЧАСОВ ОТ ЗАВОДА ДО ПРИЛАВКА.

СЫТЫЙ БАЦЬКА – ТОЛЬКО ЧЕСТНЫЕ АКЦИИ.

«Сытый Бацька» активно развивает оптовую торговлю и франчайзинг. Оптовые клиенты компании находятся в каждом регионе Черноземья, Южного федерального округа, Поволжья и Крыма. На сегодня по франшизе в Московской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях работают 10 магазинов. Спрос на франшизу постоянно растет. Компания успешно составляет конкуренцию более крупным сетевикам и предлагает партнерам удобные и выгодные условия сотрудничества:

· Большой спрос потребителя на продукцию благодаря высокому и стабильному качеству, экологичности и натуральности.

· Прямые поставки от проверенных ведущих Белорусских и Российских производителей. Оперативная доставка во все регионы России.

· Понятная финансовая модель и проверенные временем инструменты для успешного старта и активного привлечения трафика.

· Помощь на каждом этапе открытия и становления магазина. Обучение персонала общению с покупателями и навыкам торговли.

Компания «Сытый Бацька» знает, как обратить особенности малого бизнеса в неоспоримые преимущества. Присоединяйтесь!

«СытыйБацька» открыт для просмотра в Он-лайн режиме, видео с наших фирменных магазинов:

http://1btd.ru/sb

8 800 700 2760

www.1btd.ru

Оптовые продажи: 89610326205 opt@1btd.ru

Франчайзинг: 89050454412 franchise@1btd.ru

Мелкооптовый склад «Муравейник»: г.Липецк, Универсальный проезд, д.2. optbaza@1btd.ru 89610326223



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