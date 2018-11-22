сегодня, 10:00
Малому бизнесу ритейл не помеха
Пока одни закрываются, другие активно развиваются.
https://gorod48.ru/news/236256/
В 2014 году мы подняли актуальную тему конкуренции ритейла и малого бизнеса. Тогда появились первые магазины «Белорусские колбасы» и было показано, чем они выделяются среди сотен других подобного формата. За 4 года все основательно поменялось, кроме одного принципа: главный в компании – ЭТО НАШ ПОКУПАТЕЛЬ.
Федеральная розничная сеть «Сытый Бацька» входящая в группу компаний ТД «Первый Белорусский», на своем примере показала, что небольшие магазины рано списывать со счетов. «Сытый Бацька» стал шире, укрепил свои позиции на рынке, вышел на федеральный уровень и обзавелся новыми довольными клиентами. Средняя выручка в магазинах увеличилась в 3-5 раз, это несмотря на близость сетевых гигантов или даже благодаря ИМ.
2015 год:
· Ребрендинг и регистрация бренда «Сытый Бацька».
· Расширение ассортимента.
· Открытие фирменных магазинов в Липецкой области.
2016 год:
· Официальный визит в Республику Беларусь в составе Липецкой делегации.
http://liptorg-cp.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/belorusskaya-produktsiya-dlya-lipchan-2/
· Заключение долгосрочных контрактов с крупными государственными холдингами республики Беларусь.
· Введение новых улучшенных стандартов оформления магазинов и обслуживания покупателей.
· Открытие представительства компании в Минске для более полных и оперативных поставок продукции белорусского производства.
2017 год:
· Открытие фирменных магазинов в Тамбовской области.
· Открытие фирменных магазинов в районных центрах Липецкой области.
· Расширение складских площадей путем открытия Распределительного Центра в г. Липецке.
2018 год:
· Открытие оборудованного склада и фирменных магазинов в Московской области.
· Получение Торговым Домом «Первый Белорусский» премии «За уникальность продукции» на ежегодном вручении премий журналов MelonRich и FinanceTimes в области культуры и бизнеса «NationalBusinessAwards: топ-20 успешных бизнес-проектов»
https://melonrich.ru/gorod/svetskay-jizn/nacionalnaya-biznes-premiya-2018-melon-rich-sobrala-1-5-milliona-rublej-na-tyazhelobolnyh-detej.html
https://www.facebook.com/events/2009505849366826/
http://expert.ru/2018/06/13/national-business-awards/
· Публикация статьи о деятельности ТД «Первый Белорусский» в ведущем белорусском журнале Produkt.by
http://produkt.by/journal/produktby-no4-189-iyul-avgust-2018
СЫТЫЙ БАЦЬКА – 10 ЛЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА С ВЕДУЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПИЩЕВЫМИ КОНЦЕРНАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ПРЕДПРИЯТИЯ БРЕСТМЯСОМОЛПРОМ, МИНСКОБЛПРОДУКТ, ГОМЕЛЬСКАЯ МЯСО-МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ.
СЫТЫЙ БАЦЬКА – ЭТО РЕЦЕПТУРА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ, РАЗРАБОТАННАЯ В СССР.
СЫТЫЙ БАЦЬКА – УЧАСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ, ПРОДУКТОВЫХ ВЫСТАВОК БЕЛАГРО, БЕЛФЕРМА И БЕЛПРОДУКТ ПРОВОДИМЫХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ.
СЫТЫЙ БАЦЬКА – ТОЛЬКО ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ЗА 15 ЧАСОВ ОТ ЗАВОДА ДО ПРИЛАВКА.
СЫТЫЙ БАЦЬКА – ТОЛЬКО ЧЕСТНЫЕ АКЦИИ.
«Сытый Бацька» активно развивает оптовую торговлю и франчайзинг. Оптовые клиенты компании находятся в каждом регионе Черноземья, Южного федерального округа, Поволжья и Крыма. На сегодня по франшизе в Московской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях работают 10 магазинов. Спрос на франшизу постоянно растет. Компания успешно составляет конкуренцию более крупным сетевикам и предлагает партнерам удобные и выгодные условия сотрудничества:
· Большой спрос потребителя на продукцию благодаря высокому и стабильному качеству, экологичности и натуральности.
· Прямые поставки от проверенных ведущих Белорусских и Российских производителей. Оперативная доставка во все регионы России.
· Понятная финансовая модель и проверенные временем инструменты для успешного старта и активного привлечения трафика.
· Помощь на каждом этапе открытия и становления магазина. Обучение персонала общению с покупателями и навыкам торговли.
Компания «Сытый Бацька» знает, как обратить особенности малого бизнеса в неоспоримые преимущества. Присоединяйтесь!
«СытыйБацька» открыт для просмотра в Он-лайн режиме, видео с наших фирменных магазинов:
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Оптовые продажи: 89610326205 opt@1btd.ru
Франчайзинг: 89050454412 franchise@1btd.ru
Мелкооптовый склад «Муравейник»: г.Липецк, Универсальный проезд, д.2. optbaza@1btd.ru 89610326223
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