Общество

сегодня, 14:59

В липецких колониях намерены производить бункеры-накопители для крупногабаритного мусора

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#УФСИН
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В липецких колониях намерены производить бункеры-накопители для крупногабаритного мусора

С руководством регионального УФСИН ведут переговоры москвичи

В УФСИН России по Липецкой области прошла рабочая встреча с участием начальника УФСИН России по Липецкой области Михаила Мезина, заместителя начальника УФСИН России по Липецкой области Геннадия Банита и генерального директора фирмы, являющейся поставщиком комплексных решений для полного цикла обращения с твердыми коммунальным отходами в городе Москве и Московской области, Егора Маслова.

В ходе встречи обсудили вопросы, связанные с возможностью изготовления в исправительных учреждениях Липецкой области контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и бункеров-накопителей для сбора крупногабаритного мусора, сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.

Фото: mwcr.ru

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#УФСИН
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Комментарии (7)

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П-к вн.службы Орлова А.

сегодня, 16:33
Эх , меня б туда б ! Я бы показала мастер-класс. Но не могу. Сижу я.
ответить

печалька

сегодня, 16:13
Да, обмелели фокусники, то ли дело Рэймер, инновационные браслеты с ЖПС. Закупки питания для зэков в конце то концов, вот где было лавэ! А это так, даже на хлеб не хватит!
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для злоба , желчь и зависть

сегодня, 15:48
там чтобы с ума не сойти будешь готов любую работу выполнять от скуки
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Т-40

сегодня, 15:37
И автомобили так же собираются.
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12345

сегодня, 15:32
отличная новость и идея! молодцы, и люди заняты
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злоба , желчь и зависть

сегодня, 15:31
Это уже давным - давно могут роботы-манипуляторы делать !
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indezit

сегодня, 15:13
21 век, валежник собирают
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