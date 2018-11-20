сегодня, 14:59
В липецких колониях намерены производить бункеры-накопители для крупногабаритного мусора
С руководством регионального УФСИН ведут переговоры москвичи
В УФСИН России по Липецкой области прошла рабочая встреча с участием начальника УФСИН России по Липецкой области Михаила Мезина, заместителя начальника УФСИН России по Липецкой области Геннадия Банита и генерального директора фирмы, являющейся поставщиком комплексных решений для полного цикла обращения с твердыми коммунальным отходами в городе Москве и Московской области, Егора Маслова.
В ходе встречи обсудили вопросы, связанные с возможностью изготовления в исправительных учреждениях Липецкой области контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и бункеров-накопителей для сбора крупногабаритного мусора, сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.
Фото: mwcr.ru
П-к вн.службы Орлова А.
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