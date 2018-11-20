В липецких колониях намерены производить бункеры-накопители для крупногабаритного мусора

С руководством регионального УФСИН ведут переговоры москвичи

В УФСИН России по Липецкой области прошла рабочая встреча с участием начальника УФСИН России по Липецкой области Михаила Мезина, заместителя начальника УФСИН России по Липецкой области Геннадия Банита и генерального директора фирмы, являющейся поставщиком комплексных решений для полного цикла обращения с твердыми коммунальным отходами в городе Москве и Московской области, Егора Маслова.

В ходе встречи обсудили вопросы, связанные с возможностью изготовления в исправительных учреждениях Липецкой области контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и бункеров-накопителей для сбора крупногабаритного мусора, сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.

Фото: mwcr.ru