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Липецкая вечЁрка: реновация центра, отказ от Skype и ЧП на рыбалке

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#обзор #события #вечЁрка
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Липецкая вечЁрка: реновация центра, отказ от Skype и ЧП на рыбалке

Представляем вам обзор самых значимых и обсуждаемых событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей в понедельник, 19 ноября.

Больше всего внимания липчане уделили поиску очевидцев происшествия у банка. Женщина на новенькой Hyundai creta врезалась в припаркованную машину и уехала.

Оживленное обсуждение вызвала новость про «бан» Skype в чиновничьих кабинетах. Запрет на Skype обусловлен тем, что мессенджер - западная разработка, соответственно, передаваемые липчанами данные могут быть скомпрометированы.

Свыше сотни комментариев оставлено под сообщением насчет реновации квартала в центре Липецка. Департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка подвел итоги публичных слушаний по вопросу застройки квартала в центре города — участка, ограниченного улицами Ленина, Интернациональная, Пролетарская и Гагарина. Проект не выдержал критики чиновников.

В первый рабочий день недели читатели активно интересовались случаем на рыбалке. На пруду в Сезёново простой русский парень, 43 лет, вытащил провалившегося под лёд рыбака. «С большим риском для себя, проявив смелость, хладнокровие, точность и отсутствие лишних движений, он реально спас пострадавшему жизнь...».
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#обзор #события #вечЁрка
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