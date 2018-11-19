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Липецкая вечЁрка: реновация центра, отказ от Skype и ЧП на рыбалке
Представляем вам обзор самых значимых и обсуждаемых событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей в понедельник, 19 ноября.
Оживленное обсуждение вызвала новость про «бан» Skype в чиновничьих кабинетах. Запрет на Skype обусловлен тем, что мессенджер - западная разработка, соответственно, передаваемые липчанами данные могут быть скомпрометированы.
Свыше сотни комментариев оставлено под сообщением насчет реновации квартала в центре Липецка. Департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка подвел итоги публичных слушаний по вопросу застройки квартала в центре города — участка, ограниченного улицами Ленина, Интернациональная, Пролетарская и Гагарина. Проект не выдержал критики чиновников.
В первый рабочий день недели читатели активно интересовались случаем на рыбалке. На пруду в Сезёново простой русский парень, 43 лет, вытащил провалившегося под лёд рыбака. «С большим риском для себя, проявив смелость, хладнокровие, точность и отсутствие лишних движений, он реально спас пострадавшему жизнь...».