Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецкой области введен режим воздушной опасности
Происшествия
Как будет взыматься плата за отопление в апреле
Общество
Летел и кувыркался в воздухе: видео, как сбили пешехода на улице Свиридова
Происшествия
Режим воздушной опасности отменён
Общество
В подвале на улице Юношеской нашли труп
Происшествия
Врача-эндоскописта оштрафовали за нанесённые несовершеннолетнему пациенту побои
Происшествия
Житель Липецка вступился за жену и ударил подростка ножом
Происшествия
Желающим стать мэром Липецка пора готовить документы
Общество
Липецкие полицейские доставили в больницу женщину с кровотечением
Общество
На переходе через улицу Свиридова автомобиль «Киа» сбил 22-летнего парня
Происшествия
Читать все
Летел и кувыркался в воздухе: видео, как сбили пешехода на улице Свиридова
Происшествия
Статистика: на розничные покупки на каждого жителя Липецкой области за два месяца пришлось 53 тысячи рублей
Экономика
Спасатели вытащили из Комсомольского пруда обессилившую белую собачку
Общество
Почти лето: в Липецкой области до +27
Погода в Липецке
Четыре человека пострадали в Липецкой области во время столкновении поезда с легковым автомобилем
Происшествия
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Четырёхлетняя девочка выпала из окна
Происшествия
На переходе через улицу Свиридова автомобиль «Киа» сбил 22-летнего парня
Происшествия
В Елецком районе нашли артиллерийский снаряд, а в Тербунском — мину
Происшествия
Липецкая вечЁрка: воздушная тревога, сколько платить за отопление в апреле и как стать мэром
Общество
Читать все
Происшествия
1294
сегодня, 19:48
5

Четыре человека пострадали в Липецкой области во время столкновении поезда с легковым автомобилем

Авария произошла в Лебедянском районе. Среди пострадавших двое детей.

Вечером 9 апреля в Лебедянском районе на железнодорожном переезде южнее станции «Красная Меча» столкнулись маневровый поезд и легковой автомобиль «Рено-Логан». 

yjnv_Zkktk4.jpg

По данным МЧС, в аварии пострадали водитель и трое пассажиров автомобиля, среди них двое детей. 

«В результате столкновения схода маневрового поезда не произошло Задержки в движении проходящих поездов нет», — сообщили в ГУ МЧС РФ по Липецкой области.

Фото пресс-службы ГУ МЧС.

авария
ДТП
железная дорога
0
2
1
0
3

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Это
2 минуты назад
каким дурням выдают права ! Да их близко к автомобилю не подпускать !
Ответить
-
28 минут назад
Этим "легковым" все мешают: пешеходы, автобусы, поезды.
Ответить
ЮВП
51 минуту назад
Поезд не может быть маневровым. Маневровым бывает паровоз, тепловоз или проще, локомотив.
Ответить
Иваныч
сегодня, 20:06
Нам инструктор в автошколе всегда говорил что трамвай всегда прав,а здесь с поездом не поспоришь.хорошо что все живы остались.
Ответить
И
сегодня, 20:01
Совсем страх потеряли. Это же переезд, вот и переехал. Детишек жалко.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru