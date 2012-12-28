Четыре человека пострадали в Липецкой области во время столкновении поезда с легковым автомобилем

Авария произошла в Лебедянском районе. Среди пострадавших двое детей.

Вечером 9 апреля в Лебедянском районе на железнодорожном переезде южнее станции «Красная Меча» столкнулись маневровый поезд и легковой автомобиль «Рено-Логан».По данным МЧС, в аварии пострадали водитель и трое пассажиров автомобиля, среди них двое детей.«В результате столкновения схода маневрового поезда не произошло Задержки в движении проходящих поездов нет», — сообщили в ГУ МЧС РФ по Липецкой области.