Статистика: на розничные покупки на каждого жителя Липецкой области за два месяца пришлось 53 тысячи рублей
Четыре человека пострадали в Липецкой области во время столкновении поезда с легковым автомобилем
Липецкая вечЁрка: воздушная тревога, сколько платить за отопление в апреле и как стать мэром
Происшествия
1294
сегодня, 19:48
5
Четыре человека пострадали в Липецкой области во время столкновении поезда с легковым автомобилем
Авария произошла в Лебедянском районе. Среди пострадавших двое детей.
По данным МЧС, в аварии пострадали водитель и трое пассажиров автомобиля, среди них двое детей.
«В результате столкновения схода маневрового поезда не произошло Задержки в движении проходящих поездов нет», — сообщили в ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
Фото пресс-службы ГУ МЧС.
0
2
1
0
3
Комментарии (5)