В Липецке собираются отремонтировать девять памятников

Соответствующий лот появился на сайте госзакупок.

Управление главного смотрителя Липецка разместило на госзакупках лот на текущий ремонт городских памятников и стел. Начальная цена контракта — 3 058 572 рубля.Судя по техническому заданию, требуется обновить воинское захоронение на улице Писарева, 1, скульптурно-пространственные композиции «Герою Советского Союза Панарину» и «Венок памяти», памятник Победы на одноименном проспекте, мемориальный комплекс на площади Героев, памятник «Работникам Студеновского рудоуправления, отстоявшим свободу и независимость в 1941–1945 годах», монумент воинам, погибшим в Великой Отечественной Войне 1941–1945 годах в селе Сселки. Эти работы надо выполнить до 8 мая.Памятник летчику-герою Полине Осипенко и стелу «Слава героям космоса» на улице Космонавтов необходимо привести в порядок до конца июня.Срок окончания приема заявок на участие в госзакупках — 16 апреля.