Четыре человека пострадали в Липецкой области во время столкновении поезда с легковым автомобилем
Четыре человека пострадали в Липецкой области во время столкновении поезда с легковым автомобилем
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Общество
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31 минуту назад
В Липецке собираются отремонтировать девять памятников
Соответствующий лот появился на сайте госзакупок.
Судя по техническому заданию, требуется обновить воинское захоронение на улице Писарева, 1, скульптурно-пространственные композиции «Герою Советского Союза Панарину» и «Венок памяти», памятник Победы на одноименном проспекте, мемориальный комплекс на площади Героев, памятник «Работникам Студеновского рудоуправления, отстоявшим свободу и независимость в 1941–1945 годах», монумент воинам, погибшим в Великой Отечественной Войне 1941–1945 годах в селе Сселки. Эти работы надо выполнить до 8 мая.
Памятник летчику-герою Полине Осипенко и стелу «Слава героям космоса» на улице Космонавтов необходимо привести в порядок до конца июня.
Срок окончания приема заявок на участие в госзакупках — 16 апреля.
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