Статистика: на розничные покупки на каждого жителя Липецкой области за два месяца пришлось 53 тысячи рублей
Общество
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54 минуты назад
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На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
10 апреля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — с перебоями подачи холодной воды столкнутся жители 12 улиц, предупредили в компании.
Воду подвезут по адресам: улица Рабочая, 22, улица Фрунзе, 91а. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
10 апреля плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 09:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета перебои с электричеством (не более чем на три часа для каждого домовладения) будут на улицах Варшавской, Добровской, Бурлакова, Постышева, Рихарда Зорге, Олимпийской, Патриотической, Писарева, Нектарной, Фабричной, в садоводчествах «Дачный-3», «Дачный-4».
С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Бескрайнюю, Днепровскую, Донецкую, Фабрициуса, Гвардейскую, Бехтерева, Гагарина, Ленина.
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