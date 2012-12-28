На 12 улицах Липецка отключат холодную воду

10 апреля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — с перебоями подачи холодной воды столкнутся жители 12 улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 1, 2, 3 по улице Лесной, №№ 2, 2/1, 4, 4 вл.2, 4а, 4б, 8, 12 по улице Металлургов, № 22 по улице Рабочей, №№ 91, 91а по улице Фрунзе, с неудобствами также столкнутся жители частного сектора улиц Гастелло, Солидарности, Ануфриева, Басинского, Полунина, Красивой, Знаменского, Барабанщикова.Воду подвезут по адресам: улица Рабочая, 22, улица Фрунзе, 91а. После окончания работ возможно повышение мутности воды.10 апреля плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 09:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета перебои с электричеством (не более чем на три часа для каждого домовладения) будут на улицах Варшавской, Добровской, Бурлакова, Постышева, Рихарда Зорге, Олимпийской, Патриотической, Писарева, Нектарной, Фабричной, в садоводчествах «Дачный-3», «Дачный-4».С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Бескрайнюю, Днепровскую, Донецкую, Фабрициуса, Гвардейскую, Бехтерева, Гагарина, Ленина.