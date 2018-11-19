Рыбак спас рыбака на пруду в Липецкой области

При этом рыбак воспользовался буром, и, спасая товарища, порезал руки

Слова благодарности за спасение рыбака на пруду села Сезеново, Лебедянского района опубликованы в липецком рыбацком сообществе."8.11.2018 в Сезёново на пруду, простой русский парень, 43 лет, вытащил провалившегося под лёд рыбака. С большим риском для себя, проявив смелость, хладнокровие, точность и отсутствие лишних движений, он реально спас пострадавшему жизнь......Страна должна знать своих героев. Его зовут Егармин Роман г.Данков, трудится на "Силане"...Ребята, особенно кто приезжает на незнакомый водоём затемно расставить жерлицы, тысячу раз было сказано об осторожности, но я скажу о средствах спасения!!! Берите , что нибудь!!! Кстати спасающий, в мною описанном случае, повредил руки об ножи бура т.к. другого варианта не было", написано в сообществе.