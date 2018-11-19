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Рыбак спас рыбака на пруду в Липецкой области

19 7162
#спасение
10
Рыбак спас рыбака на пруду в Липецкой области

При этом рыбак воспользовался буром, и, спасая товарища, порезал руки

Слова благодарности за спасение рыбака на пруду села Сезеново, Лебедянского района опубликованы в липецком рыбацком сообществе.

"8.11.2018 в Сезёново на пруду, простой русский парень, 43 лет, вытащил провалившегося под лёд рыбака. С большим риском для себя, проявив смелость, хладнокровие, точность и отсутствие лишних движений, он реально спас пострадавшему жизнь...

...Страна должна знать своих героев. Его зовут Егармин Роман г.Данков, трудится на "Силане"...

Ребята, особенно кто приезжает на незнакомый водоём затемно расставить жерлицы, тысячу раз было сказано об осторожности, но я скажу о средствах спасения!!! Берите , что нибудь!!! Кстати спасающий, в мною описанном случае, повредил руки об ножи бура т.к. другого варианта не было", написано в сообществе.


19 7162
#спасение
10

Комментарии (19)

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Рыбакам

50 минут назад
Льда ещё толком нет,а вам всё не терпится на тот свет
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только пришёл с рыбалки

сегодня, 20:39
Молодец! товарищи рыбаки смотрите друг за другом и окрикивайте человека который идёт к промоине или течению, там лёд тонкий и слабый, я раз пошёл в Сухоборье к промоине, меня один рыбак, так "вежливо" окликнул! Я передумал идти в то место! а через полчасика туда попёрся такой же как я и нырнул, спасать его не пришлось, он пулей сам выскочил и на этом его рыбалка закончилась!
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татьяна

сегодня, 20:13
наградить бы немешало парня...не каждый на это способен
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Татьяна

сегодня, 20:03
Человечище!
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Русиш

сегодня, 18:42
Не одному нармальному человеку не придёт в голову кончать жизнь на тонком льду , только пациэнтам Плеханова .
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героизм одних - это

сегодня, 18:34
следствие раздолбайства других
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Наталья

сегодня, 18:30
Самоубийцы
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Алексей- Сочи

сегодня, 18:03
Человек- молодцом, мог бы тоже уйти под лёд, а в холодной воде надо двигаться, может сразу судороги начаться из-за переохлаждения.
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Вован, настоящий!!!

сегодня, 18:00
респект Роману!!!
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А я рыба я рыба

сегодня, 16:21
Добрый он. А ведь мог бы буром по башке уе..ть.
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