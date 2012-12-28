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Ночью в переулке Рудный горела квартира в пятиэтажке
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сегодня, 09:48

Ночью в переулке Рудный горела квартира в пятиэтажке

Пожар вспыхнул на кухне. 

Сегодня в 03:45 в Липецке в переулке Рудный, 6 горела квартира в пятиэтажке. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, на тушение пожара выезжали четыре отделения пожарных.

Огнём были повреждены стены на кухне и вещи на площади два квадратных метра. 

Вечером 9 апреля в СНТ «Сокол – 2» по улице Яблоневой горел кирпичный садовый домик. Огнём уничтожены внутренняя отделка и кровля по всей площади. 

Днём 9 апреля по улице Кривенкова, 2 горело бесхозное кирпичное строение. Огнём была повреждена внутренняя отделка на площади 10 квадратных метров.

В селе Сошки Грязинского района сгорела надворная постройка по улице Верхней. 

За сутки в Липецкой области сухая трава горела 31 раз на общей площади 2,671 гектара. 


Также зарегистрировано 10 очагов возгорания мусора на общей площади 285 квадратных метров.

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