Четыре человека пострадали в Липецкой области во время столкновении поезда с легковым автомобилем
Четыре человека пострадали в Липецкой области во время столкновении поезда с легковым автомобилем
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Происшествия
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сегодня, 09:48
Ночью в переулке Рудный горела квартира в пятиэтажке
Пожар вспыхнул на кухне.
Огнём были повреждены стены на кухне и вещи на площади два квадратных метра.
Вечером 9 апреля в СНТ «Сокол – 2» по улице Яблоневой горел кирпичный садовый домик. Огнём уничтожены внутренняя отделка и кровля по всей площади.
Днём 9 апреля по улице Кривенкова, 2 горело бесхозное кирпичное строение. Огнём была повреждена внутренняя отделка на площади 10 квадратных метров.
В селе Сошки Грязинского района сгорела надворная постройка по улице Верхней.
За сутки в Липецкой области сухая трава горела 31 раз на общей площади 2,671 гектара.
Также зарегистрировано 10 очагов возгорания мусора на общей площади 285 квадратных метров.
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