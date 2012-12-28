Четыре человека пострадали в Липецкой области во время столкновении поезда с легковым автомобилем
Общество
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57 минут назад
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В Тербунском районе отец двоих детей задолжал по алиментам 270 000 рублей
И погасил долг только после возбуждения уголовного дела.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, должник был привлечён к административной ответственности за неуплату алиментов по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ и получил 60 часов обязательных работ. Но и после этого он продолжил без уважительных причин не выплачивать алименты, в результате чего было возбуждено уже уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ.
И только после направления в суд уголовного дела мужчина полностью погасил образовавшуюся задолженность по алиментам. Дело было прекращено за примирением сторон.
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