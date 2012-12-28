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35 минут назад
3

Липецкие полицейские доставили в больницу женщину с кровотечением

О хорошем поступке рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Липецке полицейские оперативно доставили в больницу молодую женщину, которой стало плохо на улице. Об этом пишет портал «МВД МЕДИА»

«Во время несения службы сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по городу Липецку капитан полиции Сергей Ковалёв и старший лейтенант Дмитрий Шаронин заметили двух женщин, которые пытались остановить проезжающие машины. Инспекторы увидели, что одна из них выглядит болезненно. Как оказалось, она несколько дней назад родила ребенка. Во время прогулки с мамой у девушки внезапно открылось кровотечение. Поэтому ее нужно было отвезти в больницу. Полицейские посадили женщин в патрульный автомобиль и доставили в медицинскую организацию. Девушке оказали необходимую помощь, ее здоровью ничто не угрожает. Мама пострадавшей поблагодарила Сергея и Дмитрия за отзывчивость и доброту, пожелала им крепкого здоровья и всего самого наилучшего», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото, видео - mvdmedia.ru
полиция
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Комментарии (3)

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Dim
26 минут назад
Молодечики
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Алексей
28 минут назад
Таких бы людей побольше!!!Молодцы!!!
Ответить
Алексей
28 минут назад
Таких бы людей побольше!!!Молодцы!!!
Ответить
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