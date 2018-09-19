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10-лет колонии строгого режима получил житель Липецка застреливший гостя

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#убийство
10-лет колонии строгого режима получил житель Липецка застреливший гостя

Тело убитого он сбросил в реку Воронеж.

Собранные следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 35-летнему  жителю Липецка, виновному в убийстве и хранение оружия.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, следствием и судом установлено, что вечером 9 апреля 2017 года подсудимый в своей квартире по улице Вермишева,выпивал со знакомыми. Между рьяными мужчинами возникла ссора, в ходе которой хозяин квартиры дважды выстрелил в 27-летнего гостя, попав ему в голову и грудь. От полученных ранений гость умер. Подсудимый замыл пятна крови в квартире и, угрожая свидетелям убийства пистолетом, заставил их погрузить тело в автомобиль знакомого, отвез к реке Воронеж и сбросил в воду. От пистолета, купленного незадолго до совершения преступления, он также избавился.

Труп в реке обнаружили местные жители на следующий день и сообщили о находке в правоохранительные органы. 

После проведения следственных действий был установлен и задержан подозреваемый, по ходатайству следствия заключен под стражу. В ходе расследования уголовного дела мужчина вину не признал и от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя, в связи с чем его вина была установлена исключительно следственным путем.

При обыске его квартиры следователи-криминалисты нашли одеждуа со следами пороха, а на предметах мебели - следы крови убитого. В результате кропотливой работы следствием собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей и очевидцев, протоколы их очных ставок, результаты психофизиологического исследования, а также судебных экспертиз, в том числе баллистической, психолого-психиатрической, подтвердившей вменяемость фигуранта.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.


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#убийство

Комментарии (2)

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Истина

33 минуты назад
Скоро так и будет, как на последнем фото: Следственный комитет при Прокуратуре РФ
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Гость

сегодня, 14:38
Рьяные мужчины- они такие!
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