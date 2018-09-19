Липецких товаропроизводителей не хотят пускать в федеральные торговые сети

Но создавать свои коммерсанты не рискуют.

Сегодня в Липецком городском Совете депутатов состоялся круглый стол на тему «Есть место для местных? Как увеличить присутствие продуктов местного производства в торговых сетях».Инициатор круглого стола, председатель комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике Александр Афанасьев, пригласил на встречу всех крупных местных товаропроизводителей и представителей федеральных сетей, а также чиновников, курирующих производство и торговлю. Удивительно, что на кругом столе были представлены все органы власти, но отсутствовали представители «Ленты», «Линии», «Пятерочки», а также местных сетей - ТД «Пролетарский», «Липки», «Покупайки». А ведь именно к ним у производителей воды, молока, мороженого, макаронных и хлебобулочных изделий, круп, мяса птицы было большое количество претензий.- У среднего и крупного бизнеса возникают проблемы в деловых отношениях в сетями. Крупные производители продуктов питания, такие как «Росинка», «Экоптица», «Лимак», хладокомбинат присутствуют в торговых сетях региона не более чем на 10-15 процентов. Поэтому я выступаю с инициативой реализации проекта «покупай липецкое», нацеленный на поддержку местных производителей. И хочу задать сетям вопрос: «Как им попасть в ваши сети?», - обратился к «федералам» Александр Афанасьев.На вопрос вызвалась отвечать начальник отдела закупок АО «Тандер», куратор липецкой сети магазинов «Магнит» Татьяна Безымянных. Она сказала, что все производители могут оставлять свои предложения на сайте «Магнита», и уже в самом магазине решают, какие предложения для них приемлемы:- Мы формируем ассортимент на основе покупательского спроса населения регионов, в которых представлены. Также мы учитываем пожелания местных производителей, ведь, как правило, липчане хотят покупать липецкое. В наших интересах увеличивать долю товаров местных производителей.Коммерческий директор АО «Росинка» Дмитрий Лутов тут же предложил Татьяне Безымянных увеличить линейку его товаров. Мол, мы ежедневно стучим в якобы открытые двери и не слышим приглашения на вход. Более того, им говорят, что большие федеральные позиции открыты только «Пепси-Коле» и «Кока-Коле», а вы забирайте то, что останется.- Если начнется полноценный диалог, мы готовы дать преференции потребителю, а не сети, - заметил Дмитрий Лутов.А в ответ услышал, что все свои топовые позиции в липецких «Магнитах» «Росинка» уже получила, и что диалог возможен лишь при гарантии производителя, что его новую линейку товара будут раскупать как горячие пирожки.Представитель «Липецкого хладокомбината» Ирина Бондина отметила, что сетевики готовы продавать больше липецкого мороженого, но постоянно требуют для себя улучшения коммерческих условий. Это значит, что ритейл желает получать товар по более низким ценам, чем может предложить производитель.Представитель «Росинки» Дмитрий Лутов нашел и другого врага: воронежскую сеть быстрого питания «Русский аппетит». Мол, «Росинка» вообще не может попасть туда со своей продукцией.- Если власть позволила фастфуду торговать едва ли не на всех остановках общественного транспорта в Липецке, пусть тогда побеспокоится и о том, чтобы в нем была и местная продукция, - сказал модератор встречи Александр Афанасьев.В дискуссию вступили представители областной власти, УФАС, торгово-промышленной палаты региона. Так, руководитель ОКУ «Агентство содействию и развитию торговой деятельности» Наталья Демидова заявила о том, что в федеральные сети фактически не могут попасть местные тепличные овощи, картофель, крупы и сахар (за исключением боринского). Заместитель начальника областного управления сельского хозяйства Сергей Малинин сообщил, что в регионе год от года растет производство сельхозпродукции и продуктов переработки, но в федеральных сетях лучше всего пока представлено детское питание от «Фруто-няни». А вот липецкого мяса в региональном сегменте федерального ритейла всего 1,5%, муки - 3,2%, мороженого - 6%, молока - 12,5%, сахара-песка - 13%.- Мы скоро выйдем на производство 25 процентов российских тепличных овощей, а продавать их негде. Мы не можем попасть с ними в «Ашан». Не во всех сетях присутствует продукция «Лимака». То есть все упирается в продажи, - посетовал чиновник.Подлила масла в огонь и первый заместитель начальника областного управления потребительского рынка и ценовой политики Людмила Воронина. Она вступилась за яйца «Липецкптицы», которым закрыт доступ в федеральные сети.Все чиновники сошлись во мнении, что федеральным и местным сетям нужны свои логистические центры в регионе. Эту идею попытались несколько лет назад реализовать при посредничестве Липецкой торгово-промышленной палаты, но она потерпела фиаско по причине безынициативности местных товаропроизводителей.- Федеральные сети - всего лишь один способ сбыта продукции. Давайте думать над другими формами торговли. Например, малоформатной, которая не развита в Липецке, - попыталась направить дискуссию в иную колею заместитель руководителя УФАС по Липецкой области Татьяна Беккер.Но ее не услышали.К сожалению, первая попытка посадить за стол переговоров производителей и продавцов оказалась похожей на первый блин - комом. К сожалению, ритейл не озвучил четких требований к товаропроизводителям, а производители, в свою очередь, не дали сетевикам понять, какой объем продукции готовы на постоянной основе выставлять на магазинные полки. Поэтому проблема осталась: те объемы продукции местных производителей, которые берут сети, достаточно малы. В итоге липецкие товары едут в Москву, а к нам привозят московское, не лучшее по качеству.- Во многих регионах ищут способы взаимодействия торговых сетей и производителей, в том числе в формате «магазин в магазине». И это правильно, ведь если будут достигнуты договоренности, от этого выиграют все, а прежде всего - конечный потребитель. Мы сегодня сделали первую попытку договорится. Я рад, что все стороны заявили о желании продолжить диалог. На мой взгляд, неправильно везти в Липецк кур из Волгограда или Нальчика, если мяса птицы в избытке на местном рынке. По итогам сегодняшнего заседания мы составим список проблем, над разрешением которых будем работать в ближайшие два месяца, - заметил Александр Афанасьев.