Ничья с «Торпедо», как победа. Главный итог матча – тысячи болельщиков на трибунах

Большой футбол триумфально вернулся на главный стадион Липецка.

На обновленном стадионе «Металлург» прошел первый матч команд второго дивизиона. В битве за лидерство сошлись сильнейшие команды группы «Центр» - «Металлург» и столичное «Торпедо». Поединок вызвал бурю эмоций у несколько тысяч болельщиков, но все же завершился вничью – 0:0.

Отметим, что «Металлург» стал первой командой, которая в нынешнем сезоне сумела отобрать очки у москвичей.

Футбол на «Металлурге» - совсем не то, что на скромном «Соколе». На трибунах сегодня расположились не менее 6 тысяч болельщиков, причем тысяч с лишним фанатов пожаловали из Москвы.

Отдельное спасибо хочется сказать липецким фанатам: несколько сотен парней с флагами и атрибутикой расположились на Северной трибуне и не замолкали ни на мгновение весь матч. Все это говорит об одном: футбол в Липецке жив и по-прежнему популярен!

Атмосфера матча влияла и на футболистов, как и турнирная ситуация, ведь встречались два лидера группы «Центр». Про первый тайм лучше сказать одним словом – борьба. Борьба нервов и борьба на каждом сантиметре футбольного поля. Моментов было немного. Можно отметить прострел Романа Войделя с фланга, после которого хваленая оборона москвичей почла за счастье заполошно выбить мяч на трибуну.

На последней минуте первого тайма капитан москвичей Сергей Шустиков срубил нашего Сергея Чернышова. Подачу со штрафного Андрей Овчинников выполнил точно на голову капитану команды Евгению Фролову, но тот головой пробил неточно.

Не случайно главный тренер торпедовцев Игорь Колыванов еще в первом тайме сделал две замены в составе своей команды, убрав Андрея Ляха и Василия Дегтева и выпустив Олега Калугина и Павла Соломатина. В раздевалки команды ушли при счете – 0:0.

Перерыв был посвящен чествованию ветерана «Металлурга» и первого мастера спорта по футболу в Липецкой области Юрия Кусурова, а также объявлению по стадиону, что восходящая «звезда» академической гребли липчанка Екатерина Зюзина в Болгарии заняла 3-е место в чемпионате мира в олимпийском классе лодок – «четверке» распашной. Оба события вызвали шквал аплодисментов.

Второй тайм «Металлург» начал с острого момента. Сергей Чернышов вихрем промчался по левому флангу и прострелил на Николая Иванникова. Лучший бомбардир «Центра» бил зряче в дальний угол, но чуть промазал.

Подгоняемый болельщиками «Металлург» надолго перехватывал инициативу. На 65-й минуте сменивший Чернышова Александр Харин сделал идеальный прострел, но Овчинников, перед которым был пустой угол, не дотянулся до мяча под разочарованный вздох публики.

На последние 15 минут Машнин выпустил Руслана Ахвледиани, который принес победу в прошлом туре в Раменском (2:1), также выйдя со скамейки. Но второй раз снаряд в одну воронку не попал - ничья - 0:0.

Возможно, результат матча был бы другим, если бы судья Олег Соколов из Воронежа на последних минутах по-другому отреагировал на падение Александра Харина в чужой штрафной. Со стороны показалось, что липчанину заплели ноги, но арбитр предъявил желтую карточку... пострадавшему, якобы за симуляцию. Через несколько минут Харин упал в штрафной опять - после толчка в спину. Арбитр на сей раз безмолвствовал.