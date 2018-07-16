Кутёж девушек в купальниках попал на видео

Автомобилисту грозит штраф.

Ролик из серии «Слабоумие и отвага» сняли в Липецке. На запись видеорегистратора попал кутеж двух девушек в купальниках. Женщины распивали что-то из бутылки, высунувшись из окон белой «Мазды». Такой банкет они устроили на подъезде к перекрестку улиц Катукова и Меркулова.





Поведение явно уже «праздничных» барышень в купальниках свидетели такого кутежа не одобрили. Теперь водителю, который катал красоток на иномарке, может грозить штраф. Как минимум — за непристегнутых пассажирок в салоне.