Происшествия

51 минуту назад

Кутёж девушек в купальниках попал на видео

16 2737
#нарушение ПДД
1
Кутёж девушек в купальниках попал на видео

Автомобилисту грозит штраф.

Ролик из серии «Слабоумие и отвага» сняли в Липецке. На запись видеорегистратора попал кутеж двух девушек в купальниках. Женщины распивали что-то из бутылки, высунувшись из окон белой «Мазды». Такой банкет они устроили на подъезде к перекрестку улиц Катукова и Меркулова.


Поведение явно уже «праздничных» барышень в купальниках свидетели такого кутежа не одобрили. Теперь водителю, который катал красоток на иномарке, может грозить штраф. Как минимум — за непристегнутых пассажирок в салоне.
16 2737
#нарушение ПДД
1

Комментарии (16)

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Как увижу инотаз

2 минуты назад
Так или КОЛХОЗНОЕ БЫДЛО, или ДЫРЯВЫЙ ПИ ДАР, или ТОЛСТОЖОПЫЙ ЖЛОБ, или ШЛЮХА Х.У.Е.С.О.С.К.А, или ТУПАЯ ПИНЗДА!!!!!!
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гоча

3 минуты назад
колхоз тусует
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быдлоганки думают,жизнь удалась

4 минуты назад
и все такое
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гость

7 минут назад
Выезд попонской кредитной иноколымаги с нами дырявыми гомосеками и деревенскими торчащими обкончанными шмарами в микрорайонном гетто для лимиты попал на видео! Это, Б.Л.Я.Д.Ь , позор какой-то!
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гость

7 минут назад
Каждый день мы неадекватные сумасшедшие при дурки с иносранью головной башки создаем новости на этом сайте: инотаз улетел в кювет, инотаз влетел в столб, инотаз наехал на пешехода, инотаз развалился в яме, инотаз выехал навстречку, инотазами засрали тротуары и газоны, инотаз размазали грузовиком, инотаз сгорел, инотаз перевернулся, инотаз въехал в автобус. Почему это происходит? Да потому что: нам отмороженным придуркам и потомственным алкашам выдают права, нам безмозглому быдлу рекламируют нерусское ГАВНО и втюхивают инотазы, нам вонючим рукожопым нищебродам банки дают кредиты, и нас - понахавший зассатый люмпен некому выгнать отсюда поганой метлой.
ответить

й

7 минут назад
Жаль не выпали, тупые курицы
ответить

гость

7 минут назад
Каждый день мы неадекватные сумасшедшие при дурки с иносранью головной башки создаем новости на этом сайте: инотаз улетел в кювет, инотаз влетел в столб, инотаз наехал на пешехода, инотаз развалился в яме, инотаз выехал навстречку, инотазами засрали тротуары и газоны, инотаз размазали грузовиком, инотаз сгорел, инотаз перевернулся, инотаз въехал в автобус. Почему это происходит? Да потому что: нам отмороженным придуркам и потомственным алкашам выдают права, нам безмозглому быдлу рекламируют нерусское ГАВНО и втюхивают инотазы, нам вонючим рукожопым нищебродам банки дают кредиты, и нас - понахавший зассатый люмпен некому выгнать отсюда поганой метлой.
ответить

Мотя

8 минут назад
Это покруче авиашоу! Молодцы, девчонки, хоть что-то стало происходить в затхлом Липецке
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вован липецкий

26 минут назад
я тоже люблю со шлюхами тусить
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ZZZZ

28 минут назад
точнее будет: перекресток проспекта 60 лет СССР и улицы Стаханова
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