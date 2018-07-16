После праздничного угара всегда наступает тяжелый понедельник

GOROD48 продолжает рубрику «Люди, которые удивили липчан на уходящей неделе».

Не жизнь, а сплошной праздник была у нас на уходящей неделе. День города в Липецке отмечали чуть ли не круче, чем французы национальный праздник в честь годовщины взятия Бастилии.

У нас наконец-то открыли стадион «Металлург», проведя показательное торжественное мероприятие, а с понедельника стадион... вновь закрывают на ремонт (понедельник вообще считается тяжелым днем).

Чуть ли не половина города в субботу решила посмотреть, как летают самолеты на авиашоу в районе Набережной: в небе носились истребители, а на грешной земле было не пройти и не проехать - движение в городе оказалось парализованным. А еще в России завершился яркий чемпионат мира по футболу, от которого нам останутся победа французов, выход сборной России в четвертьфинал, повышение пенсионного возраста, увеличение НДС, стоимости ОСАГО и массы разных платежей. Словом, праздновать мы умеем едва ли лучше всех в мире, заткнув за широкий российский пояс даже африканские племена, которые пляшут по малейшему поводу.

Предлагаем открывать стадион «Металлург» каждую неделю







Стадион «Металлург» реконструировали к чемпионату мира по футболу, надеясь, что он станет тренировочной базой для одной из команд-участниц. Ну как было не открыть его на этой неделе, когда чемпионат уже заканчивался? Можно сказать, мы успели к празднику! (в тот момент, когда из 32-х участников остались четверо). А теперь стадион... вновь закроют и будут доделывать не менее двух месяцев. Такая российская логика... Правда, говорят, что если бы не открытие, то главную арену города ремонтировали бы еще черт знает сколько. Ведь за несколько дней до церемонии на «Металлурге» сделали больше, чем за предыдущие месяцы - положили асфальт рядом со спортсооружением, почти доделали входную группу, а пластиковые сидения на самой большой Восточной трибуне умудрились установить и вовсе за сутки.

Может нам почаще этот стадион открывать? Скажем, раз в две недели! Тогда и правда, может, закончим ремонт к осени. А то ведь когда у нас говорят про еще два месяца ремонта, речь может пойти и о двух годах.





P.S. Взгляните на фото. Как умело замаскировали за красивой надписью часть пространства, которой реконструкция еще не касалась. Если бы не было этой растяжки и люди по незнанию пошли бы вдоль трибуны, то некоторые могли бы и сгинуть на «вечной» стройплощадке.

Так не доставайся же ты никому!







На стадион «Металлург» липчан завлекали розыгрышем автомобиля. А в итоге получился розыгрыш людей. Номер браслета (их выдавали на входе вместо билетов) победителя розыгрыша объявили по стадиону, но счастливчик не пришел забирать приз - машину «Лада-Веста». То ли из скромности, то ли по невнимательности, то ли не верит в силу отечественного автопрома. А может быть, и не было никакого победителя, ведь примерно треть мест на стадионе так и осталась пустой. Но вместо того, чтобы провести розыгрыш повторно, организаторы под свист и улюлюканье публики отказались. Теперь машина стоит возле стадиона, а судьба ее неясна широкой публике.

В голове крутятся песни «Птица счастья завтрашнего дня...», «А я так ждал, надеялся и верил».

Если в кране нет воды...







Фонтанчики с водой в Нижнем парке всегда были одной из достопримечательностей Липецка. Недавно их отреставрировали, сделали вновь красивыми. Одна незадача - в кранах больше нет воды. Зато есть надпись, что идти за водичкой нужно в бювет санатория «Липецккурорт», который работает ежедневно с 12 до 14 часов и с 17 до 18:30. Тоже «подарок» липчанам.

Это в советские времена вода тут лилась сутки напролет. Теперь же нам всей мощью телевизора вдалбливают в головы, что вода - это ценный источник и ее мы, видимо, скоро будет обменивать на нашу зарплату по схеме «вес на вес». Так что хватит халявы! Допускаем, что скоро минеральная вода вообще станет платной для желающих.

Липчане все богатеют и богатеют







Зато по статистике все у нас хорошо. Если верить РИА «Рейтинг», номинальная (т.е. та, которую выдают на руки после уплаты всех налогов) средняя зарплата в Липецкой области составила уже 30 303 рубля и при этом за год выросла аж на 11,3, обогнав официальную инфляцию. Богатеем, господа!

Вот только не надо этих причитаний, мол, «у меня зарплата ниже», «нет знакомых с таким доходом» и т.д. Не нужно нас спрашивать и о том, кому нужны такие бравурные отчеты. Чиновникам нужны для отчета наверх, а затем - на самый верх. И еще по этим данным рассчитывают, например, платежеспособность людей за коммуналку и, соответственно, возможность дальнейшего повышения, выдумывания новых тарифов и т.д. А если у вас зарплата 15 тысяч, а квартплата - 10 тысяч, то, как говорится, «денег нет, но вы держитесь».

«А мы монтажники-высотники. И сожалений горьких нет...»







На YouTube появилось видео, как рабочие на улице Советской в Липецке ремонтируют крышу, не используя страховку. А ведь под ними три этажа и новехонький асфальт с красивыми бордюрами! Случаи, когда рабочие падают вниз с верхотуры, в нашем городе уже встречались: совсем недавно с 4-го этажа на проспекте Мира сорвался и погиб работавший мужчина.

А сами рабочие рассказывают другое - что подрядчики не хотят разоряться на страховку, и если не согласен лезть на крышу на свей страх и риск, просто не примут на работу.

Денег нет, могу приседать







Очередной инициативой озадачил нас «Портал прекраснодушных»... ой, или как его там - «Портал неравнодушных». Пользователь Алина Филатова предлагает поощрять любителей спорта бесплатным проездом: мол, нужно установить на остановках тренажер и если человек, скажем, присел 25 раз, что пускать его в автобус бесплатно. Девушка заявила, что так поступают в некоторых мегаполисах, правда, не сумела уточнить, в каких именно.

Видите ли, Алина, если официально ввести «расплату натурой», то тут вообще много чего можно нафантазировать.

Карапетяново горе







Бдительный липчанин нажаловался на предпринимателя Карапетяна, который в кафе на улице Первомайской без лицензии торговал спиртным. Бизнесмену выписали максимальный штраф - 500 тысяч рублей.

Иногда наша Фемида тоже может быть суровой.

«Тяжелое» дело







Житель Ельца украл с одной из дач металлический забор весом в полторы тонны. За похищенное он затем выручил 16 тысяч рублей, две из которых отдал приятелю - за помощь и аренду «ГАЗ-33021».

Как говорил мой бывалый приятель, если по жизни ты не вор, то нечего и браться. Не смог мужик найти другого места, где «мал золотник, да дорог». По жизни, видимо, работяга и кражу выбрал тяжелую - в прямом смысле. Суд вынес ему приговор тоже не как многим, кто чужим добром живиться: дали незадачливому воришке за забор 8 месяцев строгого режима.

Незадачливый должник







Житель Липецка задолжал одному из банков почти полмиллиона рублей, в итоге у него заочно был арестован автомобиль «Ауди» 2007 года выпуска. Найти машину приставы никак не могли до тех пор, пока должник сам не оставил ее под окнами здания УФССП по Липецкой области. Выяснилось, что хозяин авто приехал не разбираться с долгами, а решил навестить приятеля, живущего в соседнем доме. Машину он просто оставил, где было удобнее. Естественно, приставы воспользовались такой удачей - автомобиль был арестован. После оценки транспортное средство будет передано на реализацию, а полученные от неё средства пойдут на погашение долга.

Как говорится, если гора не идет к Магомету, то судебный пристав идет к вам.

«Лексус» утонул в подвале







Мэрия Липецка выплатила 1 миллион рублей за «Лексус», затопленный в подвале. Выяснилось, что подвал элитного дома на Зегеля, 13 используется в качестве автостоянки, а весной во время сильного ливня там произошел потоп. И еще известно, что в этом доме живет один из вице-мэров.

Судя по размеру выплат, уж не вице-мэрскую машину залило?

Удивлялся Егор КРЕТОВ.



Использованы фото playcast.ru, audituningmag.com

