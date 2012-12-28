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Оскорбленная собутыльником ельчанка несколько раз ударила его ножом
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Происшествия
99
32 минуты назад
1

Оскорбленная собутыльником ельчанка несколько раз ударила его ножом

Жизни мужчины уже ничего не угрожает, а женщина может сесть на 10 лет

- По данным следствия, в ночь на 28 сентября 202 года нетрезвая женщина у себя дома на ул. Нижний Затон в Ельце при распитии спиртного нанесла гостю два удара ножом в спину и ногу. Женщина схватилась за нож, чтобы проучить оскорблявшего ее мужчину. До приезда «скорой помощи» пыталась оказать потерпевшему медпомощь. Мужчина был госпитализирован. Угроза его жизни миновала. Обвиняемая призналась в содеянном. Следователем регионального СКР собраны доказательства, что позволило уголовное дело направить для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Ей грозит вплоть до 10 лет лишения свободы, сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.
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