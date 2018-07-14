Спорт

34 минуты назад

Открытие стадиона «Металлург». Фоторепортаж

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#Стадион "Металлург" #реконструкция #открытие
Открытие стадиона «Металлург». Фоторепортаж

Предлагаем вашему вниманию несколько снимков со вчерашнего мероприятия.

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#Стадион "Металлург" #реконструкция #открытие

Комментарии (2)

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А где же

7 минут назад
самолёты ??? Время 12:25
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Екатеринка

14 минут назад
И жирный нафталинщик Крузо, до сих пор считающий себя диджеем)) - ему так мама говорит.
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