Общество

сегодня, 09:20

Липчан предлагают поощрять за любовь к спорту бесплатным проездом

10 827
#проезд #транспорт
2
Липчан предлагают поощрять за любовь к спорту бесплатным проездом

За приседания — поездка в подарок.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Алина Филатова вынесла на суд липчан нестандартную оздоровительную транспортную инициативу. Автор считает, что Липецку стоит перенять опыт других городов и поощрять любителей спорта бесплатным проездом в транспорте.

- Хочу предложить идею, как стимулировать липчан к занятиям спортом и физкультурой и при этом сэкономить на проезде в общественном транспорте. Такая практика есть в некоторых мегаполисах. В метро установлен спортивный тренажер, где, к примеру, за 25 полноценных приседаний пассажирам выдается бесплатный жетон на проезд. Поскольку с аппетитами городских властей скоро и у нас проезд будет стоить как в метро, такие тренажеры следует установить в оживленных районах Липецка. Наприседал - и получил бесплатный проездной хотя бы на одну поездку! - поясняет Алина.

Предложения менять приседания на проездные будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 10 августа. Если к этому сроку инициатива наберет 500 положительных откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
10 827
#проезд #транспорт
2

Комментарии (10)

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не люблю спорт к сожаленгнию

20 минут назад
Пенсионер, верно верно
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Лев

24 минуты назад
Л - логика. Власти такие власти...делать льготы тем кому хватает еще и на спорт вместо тех кому не всегда хватает на хлеб это оооооочень здравая мысль. Еще в качестве упражнения сделать жим лёжа 100 кг и отличная ирония получится. Так и вижу пенсионеров приседающих...*рукалицо*
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Наталья

25 минут назад
Бред какой-то!
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Павел

31 минуту назад
Бесплатного ничего не бывает: кто будет финансировать это? Чиновники поделятся своими деньгами? Сомневаюсь... И так жалуются, что на транспорт денег нет, ещё и билеты дарить?
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ВЕСНА

36 минут назад
Дебильно-бредовая инициатива, как и все ранее напечатанные!
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ужас

38 минут назад
на этом портале самые дебильные предложения
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Ой.

43 минуты назад
Давайте Павлова наградим бесплатным проездом, он с пивосиком на городище явился. Сразу видно, борец за здоровый образ жизни.
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Чтобы отсеять конкурентов

53 минуты назад
и поощрять самых спортивных, а не просто халявщиков, приседать, думаю стоит не менее 50 раз!
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Пенсионер

сегодня, 09:30
Какоеже это поощрение! Любишь спорт ходи пешком забудь про транспорт.
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гостья

сегодня, 09:27
даже и нечего ответить..................
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