Общество
сегодня, 09:20
Липчан предлагают поощрять за любовь к спорту бесплатным проездом
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За приседания — поездка в подарок.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Алина Филатова вынесла на суд липчан нестандартную оздоровительную транспортную инициативу. Автор считает, что Липецку стоит перенять опыт других городов и поощрять любителей спорта бесплатным проездом в транспорте.
- Хочу предложить идею, как стимулировать липчан к занятиям спортом и физкультурой и при этом сэкономить на проезде в общественном транспорте. Такая практика есть в некоторых мегаполисах. В метро установлен спортивный тренажер, где, к примеру, за 25 полноценных приседаний пассажирам выдается бесплатный жетон на проезд. Поскольку с аппетитами городских властей скоро и у нас проезд будет стоить как в метро, такие тренажеры следует установить в оживленных районах Липецка. Наприседал - и получил бесплатный проездной хотя бы на одну поездку! - поясняет Алина.
Предложения менять приседания на проездные будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 10 августа. Если к этому сроку инициатива наберет 500 положительных откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
- Хочу предложить идею, как стимулировать липчан к занятиям спортом и физкультурой и при этом сэкономить на проезде в общественном транспорте. Такая практика есть в некоторых мегаполисах. В метро установлен спортивный тренажер, где, к примеру, за 25 полноценных приседаний пассажирам выдается бесплатный жетон на проезд. Поскольку с аппетитами городских властей скоро и у нас проезд будет стоить как в метро, такие тренажеры следует установить в оживленных районах Липецка. Наприседал - и получил бесплатный проездной хотя бы на одну поездку! - поясняет Алина.
Предложения менять приседания на проездные будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 10 августа. Если к этому сроку инициатива наберет 500 положительных откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
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