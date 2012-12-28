Ошибка без умысла: как предохраниться от просрочек по кредиту

Просрочка по кредиту могут появиться у заемщика, если тот внезапно потерял работу, срочно потребовались деньги на лечение, иногда человек просто забыл о дате, когда необходимо внести платеж, пропустил буквально день-два. Но бывает, что человек внес деньги в нужный день, а просрочка все равно появилась. GOROD48 разобрался, почему может произойти задержка оплаты и как добросовестному плательщику избежать подобной ситуации.

При заключении любого кредитного договора между банком и заемщиком в документах, которые хранятся у обеих сторон, четко прописываются порядок погашения задолженности (с датами и суммой оплаты), а также ситуации, когда возникает просрочка, когда начинают начисляться пени и штрафы. Перед оформлением займа необходимо внимательно ознакомиться с условиями договора, понять свои права и обязанности. В договоре также могут быть прописаны все возможные способы погашения платежей (через оператора в банке, через банковский терминал, мобильный банк, СБП). Между тем, меньше половины заемщиков перед оформлением ссуды вчитываются в документы. Еще меньше заемщиков задают вопросы при оформлении договора, которые помогут разобраться с нюансами оплаты. Например, в какие часы банк проводит денежные операции: списания, зачисления и переводы, до какого часа должны быть перечислены деньги, чтобы банк их принял в этот же день, а не на следующий, с какой задержкой может поступить перевод, если провести оплату в другом банке.Заемщик должен вносить платежи по графику, который прилагается к кредитному договору. Часто диапазон сроков погашения кредита указывается в три-четыре дня (с учетом того, что нужные даты могут выпасть на выходные или праздничные дни). Если в назначенный день денег на счете, с которого происходит списание, нет, возникает просрочка. Она фиксируется уже с первого дня нарушения графика.Просрочка по оплате кредита может возникнуть, когда у заемщика снизился уровень дохода – уменьшилась зарплата или вовсе потерял работу, столкнулся с болезнью, при которой потребовались большие расходы на лечение. К неприятным последствиям может привести невнимательность – при оплате кредита заемщик забыл вписать копейки, даже 15 копеек, которые не дошли до банка, становятся причиной просрочки.Бывают ситуации, когда просрочка возникает, даже если вы внесли платеж по графику. Например, вы перечислили деньги в последний день, установленный для оплаты, через банкомат, платежный терминал, почту России или другой банк. Так, по техническим причинам (обработка платежа банком занимает определенное время), или из-за сбоя программы деньги поступили в банк-кредитор уже после окончания рабочего дня – платеж зачислят уже следующим днем, а банк выставит просрочку.Вы внесли деньги вечером, накануне последнего дня проведения платежа, но эта дата выпадает на выходной или праздничный. Деньги также могут поступить с опозданием, вы – в должниках… В этом случае лучше вносить платеж заблаговременно, за пару-тройку дней до начала платежного периода.Вы решили перевести деньги за кредит через другой банк – заранее уточните сумму комиссии за перевод: Обычно сторонние финансовые учреждения берут комиссию за предоставление услуг перевода. Неучтенная сумма комиссии может стать причиной просрочки платежа.Вы перевели платеж через оператора в банке или почтовое отделение еще за несколько дней до нужного срока: потратьте пару минут, чтобы проверить реквизиты в назначении платежа. Пренебрежение этим правилом может привести к тому, что платеж не дойдет по назначению, а вы окажетесь в должниках.Вы решили округлить сумму платежа, когда вписывали ее в квитанцию. Но если сумма окажется чуть меньше той, что прописана в договоре, вы попадете в число тех, кто допустил просрочку. Банки любят точность расчетов, поэтому округление суммы – особенно в пользу меньшего – может перевести вас в список не самых дисциплинированных заемщиков.Избежать проблем поможет внесение очередного платежа в полном объеме и раньше установленного срока. Положив деньги на счет банка-кредитора, проследите, чтобы оплата не потерялась и пришла вовремя. Старайтесь вносить сумму, чуть большую, чем указанная в договоре. Не исключено, что однажды вам не хватит буквально сотни рублей для внесения платежа, а существующая переплата поможет обойтись без штрафов. Старайтесь пользоваться только банкоматами и терминалами своего банка. Бережно относитесь ко всем чекам и квитанциям об оплате.Для планирования платежей используйте программу-«напоминалку» в смартфоне или разместите на видном месте стикер-памятку с нужной датой. Если вы всё же понимаете, что не сможете внести очередной платёж, заблаговременно предупредите об этом своего кредитора. Это позволит вам обсудить возможные варианты выхода из ситуации.