Общество
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сегодня, 14:00
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«С ума сошли что ли?» - губернатор отреагировал на ремонт колледжа в Грязях
Мгновенная реакция: губернатор Артамонов приказал сохранить сграффито в Грязях а руководству колледжа объявят выговор
Напомним, жительница Грязей опубликовала в соцсетях фото ремонта технического колледжа. На снимках - смонтированная конструкция для «вентилируемого фасада», которое вот-вот скроет нанесенное на стену в советские годы сграффито, изображающая рабочие профессии.
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