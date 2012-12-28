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830
сегодня, 14:00
11

«С ума сошли что ли?» - губернатор отреагировал на ремонт колледжа в Грязях

Мгновенная реакция: губернатор Артамонов приказал сохранить сграффито в Грязях а руководству колледжа объявят выговор

«С ума сошли что ли? Мы так опустимся до Иванов, не помнящих родства. Руководству колледжа выговор. Сграффито надо обязательно сохранить и восстановить. Соответствующие поручения управлениям образования и культуры даны», - такой пост на страницах губернатора Липецкой области Игоря Артамонова в соцсетях появился несколько минут назад.

Напомним, жительница Грязей  опубликовала в соцсетях фото ремонта технического колледжа. На снимках - смонтированная конструкция для «вентилируемого фасада», которое вот-вот скроет нанесенное на стену в советские годы сграффито, изображающая рабочие профессии.
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Комментарии (11)

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Главная по городу
12 минут назад
Хоть тут успели, жалко с парками Липецка так не получилось
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Петрович
12 минут назад
Хорошо бы ещё что б губернатор заглянул во дворы, хотя бы в центре по ул. Зегеля, Желябова или прошёлся по ул. Желябова и прочистил бы мозги городским чиновникам, успешно отчитавшимся об уборке снега.
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королевич Елисей
29 минут назад
Конечно надо сохранить...Главное,что мои большегрузы спокойно ездят по городу и под знаки.
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Предвыборная компания
32 минуты назад
Царь хороший , бояре плохие ! ))))
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48
40 минут назад
В Ельце Лютеранская кирха была «отремонтирована». Зданию вернули исторический облик? Собственника обязали, но кажется, мало что изменилось
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Лиза
50 минут назад
Хорошо, что сохранят хоть что-то из советского прошлого.
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-
сегодня, 14:21
А от бесконечных заборов вокруг школ ни у кого не бомбит?
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+
23 минуты назад
Нет. А чем они вам мешают?
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Сергей
сегодня, 14:20
Пусть наш губернатор, почаще посещает, такие места и в Липецке. Может тогда и у нас , что-нибудь сдвинется.
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Гостья1
сегодня, 14:13
Молодец Губернатор! Какие рабочие,сейчас менеджеры....
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Безмасочник
сегодня, 14:09
Отрадно, что появляются некие начала бережного отношения к прошлому. Хотя кругом всё ещё полно варварства.
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