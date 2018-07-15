«Лада-Веста», которую так и не разыграли, стоит с бантиком возле стадиона «Металлург»

Судьба приза пока остается загадкой.

Автомобиль «Лада-Веста», розыгрыш которого должен был стать «изюминкой» открытия стадиона «Металлург», сейчас одиноко стоит возле спортивного сооружения.

Напомним, что обладатель счастливого номера, которому выпал главный приз мероприятия, так и не пришел за своим выигрышем - возможно, из скромности или невнимательности, а может быть и потому, что браслет с заветной комбинацией цифр так никому и не достался, ведь не менее трети мест на стадионе пустовало.

Липчане требовали провести повторный розыгрыш, но представители мэрии отказались, только усилив слухи, что «все куплено».

Судьба автомобиля пока не ясна. Его лишь перегнали из чаши стадиона на закрытое охраняемое пространство у Восточной трибуны, чтобы машину никто не испортил.







По информации GOROD48, не явились за своими призами и обладатели двух холодильников и двух стиральных машин. Номера браслетов, выигравших бытовую технику, мэрия планирует опубликовать. А вот по «Ладе» такое решение пока не принято - вероятно ждут, что обладатель главного приза отыщется сам. Или сыщется тот, кто себя за него выдаст. Но не хочется думать, что призовое авто в конечном итоге «уйдет в неизвестном направлении».