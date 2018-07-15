Спорт

28 минут назад

«Лада-Веста», которую так и не разыграли, стоит с бантиком возле стадиона «Металлург»

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#Стадион "Металлург" #реконструкция #открытие
«Лада-Веста», которую так и не разыграли, стоит с бантиком возле стадиона «Металлург»

Судьба приза пока остается загадкой.

Автомобиль «Лада-Веста», розыгрыш которого должен был стать «изюминкой» открытия стадиона «Металлург», сейчас одиноко стоит возле спортивного сооружения.

Напомним, что обладатель счастливого номера, которому выпал главный приз мероприятия, так и не пришел за своим выигрышем - возможно, из скромности или невнимательности, а может быть и потому, что браслет с заветной комбинацией цифр так никому и не достался, ведь не менее трети мест на стадионе пустовало.

Липчане требовали провести повторный розыгрыш, но представители мэрии отказались, только усилив слухи, что «все куплено».

Судьба автомобиля пока не ясна. Его лишь перегнали из чаши стадиона на закрытое охраняемое пространство у Восточной трибуны, чтобы машину никто не испортил.

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По информации GOROD48, не явились за своими призами и обладатели двух холодильников и двух стиральных машин. Номера браслетов, выигравших бытовую технику, мэрия планирует опубликовать. А вот по «Ладе» такое решение пока не принято - вероятно ждут, что обладатель главного приза отыщется сам. Или сыщется тот, кто себя за него выдаст. Но не хочется думать, что призовое авто в конечном итоге «уйдет в неизвестном направлении».

5 265
#Стадион "Металлург" #реконструкция #открытие

Комментарии (5)

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Гость

1 минуту назад
За так бы не взял это чудо,разве что дачу пахать.Как в ней ездить-то,руль есть или там рычаги как на тракторе?
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гость

6 минут назад
кОЛЯН, тебе то виднее!
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ёпт

8 минут назад
Я уже писал, что так лотереи не проводятся. Выигрывавший обязательно должен находиться на месте проведения подобных лотерей. Не появился в течении короткого времени, как правило не более 5 мин. , приз разыгрывается вновь. В противном случае организаторов могут заподозрить в недобросовестности. Кстати, что организаторы говорят по поводу того, что практически одна и тажа серия выпадала? Если всё по-честному, то по теории вероятности такого просто не может быть
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Гость

13 минут назад
ноу комент
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кОЛЯН

22 минуты назад
КОНЕЧНО ХОЛОДИЛЬНИКИ И СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ДОСТАЛИСЬ ЛЮДЯМ,А ВОТ АВТОМОБИЛЬ КАК ВСЕГДА УЙДЁТ ПО ЗНАКОМСТВУ ИЛИ БЛАТУ КОМУ НИБУДЬ
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