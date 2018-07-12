Направо пойдешь — воды наберешь

В Нижнем парке теперь нельзя напиться из целебного источника.

Накануне гостей Нижнего парка встретило объявление о том, что теперь в рекреационной зоне нельзя будет набрать минеральной воды. Листок на скважине отправляет пришедших к источнику направо — в бювет санатория «Липецккурорт». Причем, когда скважина вновь начнет работать в прежнем режиме, пока неизвестно.



- Отключение минеральной воды в парке — решение санатория «Липецккурорт», - рассказал директор «Нижнего парка» Николай Калимбет. - Администрация санатория указала, что отключение произошло по технической причине: курорту нужно набирать воду в свои ванны. Так что пока для нас единственный выход — донести до посетителей возникшие перемены.



Включение подачи минеральной воды в Нижний парк - сложный вопрос. Администрации зоны отдыха нужно или находить консенсус с новым руководством санатория, или решиться на бурение новой скважины. А пока набор воды в бювете идет по графику: с 12 до 14 часов и с 17:00 до 18:30 ежедневно.