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сегодня, 11:09

Направо пойдешь — воды наберешь

20 2465
#бювет #минеральная вода #Нижний парк
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Направо пойдешь — воды наберешь

В Нижнем парке теперь нельзя напиться из целебного источника.

Накануне гостей Нижнего парка встретило объявление о том, что теперь в рекреационной зоне нельзя будет набрать минеральной воды. Листок на скважине отправляет пришедших к источнику направо — в бювет санатория «Липецккурорт». Причем, когда скважина вновь начнет работать в прежнем режиме, пока неизвестно.

- Отключение минеральной воды в парке  — решение санатория «Липецккурорт», - рассказал директор «Нижнего парка» Николай Калимбет. - Администрация санатория указала, что отключение произошло по технической причине: курорту нужно набирать воду в свои ванны. Так что пока для нас единственный выход — донести до посетителей возникшие перемены.

Включение подачи минеральной воды в Нижний парк - сложный вопрос. Администрации зоны отдыха нужно или находить консенсус с новым руководством санатория, или решиться на бурение новой скважины. А пока набор воды в бювете идет по графику: с 12 до 14 часов и с 17:00 до 18:30 ежедневно.
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#бювет #минеральная вода #Нижний парк
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Комментарии (20)

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россиянин

1 минуту назад
ЕСЛИ В КРАНЕ НЕТ ВОДЫ , ЕЁ ВЫПИЛИ жиды - путеноиды и единороssня !!!!
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Липчанин.

сегодня, 16:42
Совсем они уже? воду набирать по графику. вот вы и набирайте, уже не знают что у народа отжать.
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Пипецк

сегодня, 15:40
"недра земли принадлежит всему народу" - насмешили :)
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Я

сегодня, 15:30
А почему курорт решил, что вода принадлежит им? Все что дают недра земли принадлежит всему народу.
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Леся

сегодня, 15:11
Сучары. Уже воду отжимают.
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СССР

сегодня, 14:57
В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ ВОДУ НЕ ВОРОВАЛИ У НАСЕЛЕНИЯ , ЗА ТАКИЕ ВЕЩИ БЫ......, СПАСИБО ВЕЛИКОМУ путину (чтоб ты умер)...
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сделайте по липецки

сегодня, 14:15
объявите госзакупки на подачу воды в фонтанчики, миллиарда должно хватить! ну и есстественно бордюры поменять!)))))
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Антибордюр

сегодня, 14:06
И.Ургант, и про усиленное обордюривание Липецка тоже сюжет надо сделать на центральном телевидении
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Семен

сегодня, 13:40
Санаторий собственность профсоюзов липецка. Надо к ним обращаться. Они помогут с водой
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Пил, пью, буду пить

сегодня, 13:35
Чёрный кот, зачем ужас? Вон бутылка Липецкого бювета по 27 рубчиков в магазине стоит. Интересно сколько процентов всякого рода коммерсантам дает липецкая вода????
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