В Липецкой области до +3

Антициклон задержится в Липецкой области еще на один день.

В ближайшие сутки Липецкая область останется на западной периферии обширного антициклона с центром над Поволжьем, осадков не ожидается. 5 марта регион окажется в малоградиентном поле повышенного атмосферного давления, погода без осадков сохранится еще на день. 6 марта влияние на погоду начнет оказывать атмосферный фронт с волнами, который принесет небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.Среднесуточные температуры воздуха составят 4-5 градусов мороза, что в пределах климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 марта в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью – от -6 до -11, днем – от -2 до +3 градусов.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью – от -8 до -10, днем – около нуля градусов.День 4 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1913 году – 27 градусов мороза.