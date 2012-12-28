Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области до +3
Антициклон задержится в Липецкой области еще на один день.
Среднесуточные температуры воздуха составят 4-5 градусов мороза, что в пределах климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 марта в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью – от -6 до -11, днем – от -2 до +3 градусов.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью – от -8 до -10, днем – около нуля градусов.
День 4 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1913 году – 27 градусов мороза.
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