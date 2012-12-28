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сегодня, 09:08
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Пьяный водитель предложил полицейским 50 тысяч и попал под уголовное дело

Водителя остановили во время ночной поездки. О попытке подкупа полицейские заявили следователям.

Житель Усмани стал обвиняемым по уголовному делу о приготовлении к даче взятки (ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ) после ночной поездки на автомобиле.

По данным следствия, ночью 25 декабря прошлого года машину усманца остановил наряд ДПС. Пьяный водитель предложил полицейским 50 тысяч рублей, но те от денег отказались, а позже заявили о попытке подкупа в следственный комитет. 

«Для сбора доказательств проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз. Санкция вменяемой жителю Усмани статьи УК РФ предусматривает вплоть до восьми лет лишения свободы», — сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.

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