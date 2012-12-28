Происшествия
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сегодня, 09:08
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Пьяный водитель предложил полицейским 50 тысяч и попал под уголовное дело
Водителя остановили во время ночной поездки. О попытке подкупа полицейские заявили следователям.
По данным следствия, ночью 25 декабря прошлого года машину усманца остановил наряд ДПС. Пьяный водитель предложил полицейским 50 тысяч рублей, но те от денег отказались, а позже заявили о попытке подкупа в следственный комитет.
«Для сбора доказательств проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз. Санкция вменяемой жителю Усмани статьи УК РФ предусматривает вплоть до восьми лет лишения свободы», — сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.
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