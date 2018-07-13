Счастливчик, выигравший «Ладу-Веста» на стадионе «Металлург», не пришел за призом

Судьба главного приза церемонии открытия стадиона пока остается загадкой.

Изюминкой открытия стадиона «Металлург» в Липецке стал розыгрыш отечественного автомобиля, состоявшийся в самом конце церемонии.

Вот только, когда детишки, достававшие шары из ваз, собрали комбинацию цифр, а ведущий объявил номер браслета победителя, за призом… никто не пришел.

Это вызвало замешательство у организаторов и у публики. Часть зрителей даже требовала аннулировать результаты первого розыгрыша и провести его снова, пока победитель не найдется. Но устроители розыгрыша на это не пошли – видимо, слишком дорогой приз стоял на кону.

Возможно, что победитель решил не хвастаться своей удачей публично, чтобы не навлекать на себя людскую зависть или он просто ушел со стадиона раньше времени. Но возможен и другой вариант, ведь немалая часть браслетов так и не бала роздана, потому что стадион вовсе не был заполлнен доотказа. Из 11 тысяч зрительских кресел пустовала, минимум, третья часть. Тогда мог выпасть номер браслета, который никто не взял перед стадионом.

Что в таком случае будет с призом – «Ладой-Веста» пока остается загадкой.

Другие призы - электрогриль, холодильник и другая бытовая техника легко нашли своих обладателей.



