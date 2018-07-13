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Счастливчик, выигравший «Ладу-Веста» на стадионе «Металлург», не пришел за призом

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Счастливчик, выигравший «Ладу-Веста» на стадионе «Металлург», не пришел за призом

Судьба главного приза церемонии открытия стадиона пока остается загадкой.

Изюминкой открытия стадиона «Металлург» в Липецке стал розыгрыш отечественного автомобиля, состоявшийся в самом конце церемонии.

Вот только, когда детишки, достававшие шары из ваз, собрали комбинацию цифр, а ведущий объявил номер браслета победителя, за призом… никто не пришел.

Это вызвало замешательство у организаторов и у публики. Часть зрителей даже требовала аннулировать результаты первого розыгрыша и провести его снова, пока победитель не найдется. Но устроители розыгрыша на это не пошли – видимо, слишком дорогой приз стоял на кону.

Возможно, что победитель решил не хвастаться своей удачей публично, чтобы не навлекать на себя людскую зависть или он просто ушел со стадиона раньше времени. Но возможен и другой вариант, ведь немалая часть браслетов так и не бала роздана, потому что стадион вовсе не был заполлнен доотказа. Из 11 тысяч зрительских кресел пустовала, минимум, третья часть. Тогда мог выпасть номер браслета, который никто не взял перед стадионом.

Что в таком случае будет с призом – «Ладой-Веста» пока остается загадкой.

Другие призы - электрогриль, холодильник и другая бытовая техника легко нашли своих обладателей. 


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Комментарии (6)

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Ща

19 минут назад
Налог за нее заплати за доход потом еще поборов на год возьмут и тем более нах эти дрова нужны
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Sefer

21 минуту назад
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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712222

32 минуты назад
юлия, потом как в лото с 516 000 000 найдется хозяин свой ахахах)
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))))))

37 минут назад
Не хотел позориться))))
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Приз

43 минуты назад
достался распространителям билетов. И почему начальной серией почти всегда была 535 и ещё какая-то серия (не запомнил). Те билеты, которые раздавали у входа были с серией 422. Один раз только эта серия выпала. Приз - гриль
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юлия

57 минут назад
значит ни кто и не выиграл
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