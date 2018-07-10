Общество

32 минуты назад

Из-за бдительного липчанина предпринимателю Карапетяну грозит штраф в 500 тысяч рублей

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#Алкоголь #незаконный оборот #штраф.
Из-за бдительного липчанина предпринимателю Карапетяну грозит штраф в 500 тысяч рублей

Мужчина нажаловался по телефону "горячей линии".

В Липецке установлен факт незаконного оборота торговой продукции, которая реализовывалась в кафе на улице Первомайской. Причем, как сообщили в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики, нажаловался на заведение местный житель, который сообщил о торговле спиртным по телефону «горячей линии».

Сотрудники управления выехали на место, и подтвердили факт продажи алкоголя, а также изъяли 15 бутылок горячительных напитков. При этом у предпринимателя по фамилии Карапетян никогда не было лицензии на торговлю спиртным, и теперь ему грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей.

В управлении просят и других граждан не молчать, если они видят нарушения закона и сообщать о фактах нелегальной продажи алкоголя по телефону горячей линии 89913442753.
Фото vegaspubcrawler.com

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#Алкоголь #незаконный оборот #штраф.

Комментарии (1)

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1

17 минут назад
Ишь ты, без лицензии вам торгует, марш пить лицензированную пивную сивуху от "Балтики" (завод принадлежит франции).
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