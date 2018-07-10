Из-за бдительного липчанина предпринимателю Карапетяну грозит штраф в 500 тысяч рублей

Мужчина нажаловался по телефону "горячей линии".

В Липецке установлен факт незаконного оборота торговой продукции, которая реализовывалась в кафе на улице Первомайской. Причем, как сообщили в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики, нажаловался на заведение местный житель, который сообщил о торговле спиртным по телефону «горячей линии».

Сотрудники управления выехали на место, и подтвердили факт продажи алкоголя, а также изъяли 15 бутылок горячительных напитков. При этом у предпринимателя по фамилии Карапетян никогда не было лицензии на торговлю спиртным, и теперь ему грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей.

В управлении просят и других граждан не молчать, если они видят нарушения закона и сообщать о фактах нелегальной продажи алкоголя по телефону горячей линии 89913442753.