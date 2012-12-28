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206
сегодня, 11:15
2

Итоги недели: цены

В конце недели мы как обычно отследили изменение цен. Набор продуктов, за стоимостью которого мы следим в сетевых магазинах, дискаунтерах и на рынке, взят из потребительской корзины, к ним прибавлены сезонные овощи и фрукты.

Наша корзина дешевых продуктов за неделю подорожала на 15 рублей 54 копейки. Вроде, ненамного, но цена перешла психологический рубеж и превысила две тысячи рублей. «Виноват» в этом подорожавший рис.



Корзина дорогих продуктов поднялась в цене еще больше — на 157 рублей 38 копеек. За счет сливочного и подсолнечного масла.



И снова (уже которую неделю) мы увидели отсутствие некоторых товаров. В этот раз в одном из магазинов не было дешевого сахара. Дорогой в наличии был.





А в другом магазине не оказалось кур.



Кстати, в соседнем магазине мы увидели, что цены на цыплят, лежащих рядом, сильно разнятся.



В дискаунтере сливочное масло, которое уже давно смущало нас своей дешевизной, вдруг стало еще дешевле! Полкило сделанного по ГОСТу (так написано на упаковке) масла стоит 116 рублей 90 копеек!



В магазинах мы не нашли хурму, ее продавали только на Центральном рынке. Пожалуй, в следующий раз исключим ее из списка сезонных фруктов.

С тревогой наблюдаем за бананами. Из-за дороговизны они перестали быть популярными. И коричневеют прямо на глазах.



Кстати, на рынке продавец настоятельно предлагал купить цитрусовые, говоря, что скоро они подорожают. С чего бы это?

— В честь праздника! — ответил нам продавец.

Вот так оказывается, на рынке готовятся к 8 Марта! Пока же продавцы придумывают все новую и новую рекламу, чтобы сбыть товар.



Живых срезанных цветов на рынке массово пока не продают, но в магазинах уже во всю торгуют растущими в горшках.


цены
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Комментарии (2)

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Animal planet.
11 минут назад
Сливочное масло на фото это не масло,это голимый фальсификат.
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Наталья
20 минут назад
Бред какой то пишите!!! Вчера в пятерочки масло сливочное пачка 180 гр Лебедянь молоко цена 134 руб ,а была 124 .и вообще цены крутят ,как хотят перец болгарский был 250 кг,а стал 330. Это все в пятерке.ценами играют!! Сегодня что то повышают,а что то снижают .а завтра наоборот!! И как можно составить статистику на таких играх!!!
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