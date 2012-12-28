Итоги недели: цены

В конце недели мы как обычно отследили изменение цен. Набор продуктов, за стоимостью которого мы следим в сетевых магазинах, дискаунтерах и на рынке, взят из потребительской корзины, к ним прибавлены сезонные овощи и фрукты.

Наша корзина дешевых продуктов за неделю подорожала на 15 рублей 54 копейки. Вроде, ненамного, но цена перешла психологический рубеж и превысила две тысячи рублей. «Виноват» в этом подорожавший рис.Корзина дорогих продуктов поднялась в цене еще больше — на 157 рублей 38 копеек. За счет сливочного и подсолнечного масла.И снова (уже которую неделю) мы увидели отсутствие некоторых товаров. В этот раз в одном из магазинов не было дешевого сахара. Дорогой в наличии был.А в другом магазине не оказалось кур.Кстати, в соседнем магазине мы увидели, что цены на цыплят, лежащих рядом, сильно разнятся.В дискаунтере сливочное масло, которое уже давно смущало нас своей дешевизной, вдруг стало еще дешевле! Полкило сделанного по ГОСТу (так написано на упаковке) масла стоит 116 рублей 90 копеек!В магазинах мы не нашли хурму, ее продавали только на Центральном рынке. Пожалуй, в следующий раз исключим ее из списка сезонных фруктов.С тревогой наблюдаем за бананами. Из-за дороговизны они перестали быть популярными. И коричневеют прямо на глазах.Кстати, на рынке продавец настоятельно предлагал купить цитрусовые, говоря, что скоро они подорожают. С чего бы это?— В честь праздника! — ответил нам продавец.Вот так оказывается, на рынке готовятся к 8 Марта! Пока же продавцы придумывают все новую и новую рекламу, чтобы сбыть товар.Живых срезанных цветов на рынке массово пока не продают, но в магазинах уже во всю торгуют растущими в горшках.