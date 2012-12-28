Общество
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сегодня, 11:15
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Итоги недели: цены
В конце недели мы как обычно отследили изменение цен. Набор продуктов, за стоимостью которого мы следим в сетевых магазинах, дискаунтерах и на рынке, взят из потребительской корзины, к ним прибавлены сезонные овощи и фрукты.
Корзина дорогих продуктов поднялась в цене еще больше — на 157 рублей 38 копеек. За счет сливочного и подсолнечного масла.
И снова (уже которую неделю) мы увидели отсутствие некоторых товаров. В этот раз в одном из магазинов не было дешевого сахара. Дорогой в наличии был.
А в другом магазине не оказалось кур.
Кстати, в соседнем магазине мы увидели, что цены на цыплят, лежащих рядом, сильно разнятся.
В дискаунтере сливочное масло, которое уже давно смущало нас своей дешевизной, вдруг стало еще дешевле! Полкило сделанного по ГОСТу (так написано на упаковке) масла стоит 116 рублей 90 копеек!
В магазинах мы не нашли хурму, ее продавали только на Центральном рынке. Пожалуй, в следующий раз исключим ее из списка сезонных фруктов.
С тревогой наблюдаем за бананами. Из-за дороговизны они перестали быть популярными. И коричневеют прямо на глазах.
Кстати, на рынке продавец настоятельно предлагал купить цитрусовые, говоря, что скоро они подорожают. С чего бы это?
— В честь праздника! — ответил нам продавец.
Вот так оказывается, на рынке готовятся к 8 Марта! Пока же продавцы придумывают все новую и новую рекламу, чтобы сбыть товар.
Живых срезанных цветов на рынке массово пока не продают, но в магазинах уже во всю торгуют растущими в горшках.
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