Общество
13 минут назад
Бесстрашие рабочих шокирует липчан
«Смертельный номер» сняли на видео.
На видеохостинге YouTube разметили ролик удивительного бесстрашия строителей. В объектив автора попали рабочие, ремонтирующие крышу дома в центре города. Оператор утверждает, что строители работают без какой-то страховки. А ведь внизу — три этажа здания и проезжая часть улицы Советская.
Напомним, накануне на проспекте Мира в Липецке с крыши четырехэтажного дома сорвался рабочий. Высота не оставила мужчине шансов. Приехавшие на место ЧП врачи констатировали смерть рабочего.
Фото: https://www.youtube.com/
Напомним, накануне на проспекте Мира в Липецке с крыши четырехэтажного дома сорвался рабочий. Высота не оставила мужчине шансов. Приехавшие на место ЧП врачи констатировали смерть рабочего.
Фото: https://www.youtube.com/
Аффтар кантуженный