Общество

13 минут назад

Бесстрашие рабочих шокирует липчан

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#ремонт #крыша
Бесстрашие рабочих шокирует липчан

«Смертельный номер» сняли на видео.

На видеохостинге YouTube разметили ролик удивительного бесстрашия строителей. В объектив автора попали рабочие, ремонтирующие крышу дома в центре города. Оператор утверждает, что строители работают без какой-то страховки. А ведь внизу — три этажа здания и проезжая часть улицы Советская.


Напомним, накануне на проспекте Мира в Липецке с крыши четырехэтажного дома сорвался рабочий. Высота не оставила мужчине шансов. Приехавшие на место ЧП врачи констатировали смерть рабочего.

Фото: https://www.youtube.com/

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#ремонт #крыша

Комментарии (1)

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Аффтар кантуженный

2 минуты назад
Чердак и крыша это две разные вещи
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