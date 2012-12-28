В Липецкой области до +4

Теплый воздух на территории региона удерживает антициклон.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться на западной периферии обширного антициклона с центром над Поволжьем, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 3 градуса мороза, что на 2-3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 марта в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков, ночью местами туман. Ветер восточный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью — от -5 до -10, днем — от -1 до +4 градусов.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — от -6 до -8, днем — от 0 до +2 градусов.День 2 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2011 году — 28 градусов мороза.