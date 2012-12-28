Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Жильцы дома у Центрального рынка выступили против ярмарки у ТЦ «Победа»
Общество
Липецкая ФАС проверяет жалобу на стоимость обслуживания газового оборудования
Общество
На улице Юбилейной в горящей теплотрассе погиб мужчина
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Докатились — в Липецке легковушка провалилась в открытый черными ассенизаторами колодец
Общество
Липецкая вечЁрка: рожденные 29 февраля, машина в сугробе и диван в канаве
Общество
До климатической весны в Липецке еще далеко
Общество
Сегодня в Липецке: весна, день кошек, что общего между липчанами и Штирлицем?
Общество
Не дождался соседей на разборки и поджег их автомобиль
Происшествия
ОСАГО на день, новый способ оформления компенсации вкладов — законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Читать все
Всем приготовиться: 6 марта учебно завоет сирена
Общество
Коты прилетели: липчане просят спасти сидящего на дереве на высоте пятого этажа хвостатого
Общество
Напавший на продавщицу 73-летний пенсионер-разбойник отправится на три года в колонию
Происшествия
Опасен ли високосный год: мнение экстрасенса
Общество
Конфликт с таксисткой довёл пассажирку до суда
Происшествия
32-летнюю женщину обвиняют в оскорблении прибывшего на семейный конфликт полицейского
Происшествия
За две срубленные сосны добринцу грозит до двух лет лишения свободы
Происшествия
Липчан призывают не выходить на весенний лёд
Общество
61-летнего ельчанина обвиняют в краже четырёх тонн удобрений на 258 000 рублей
Происшествия
В Липецкой области до +4
Погода в Липецке
Читать все
Погода в Липецке
96
27 минут назад

В Липецкой области до +4

Теплый воздух на территории региона удерживает антициклон.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться на западной периферии обширного антициклона с центром над Поволжьем, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 3 градуса мороза, что на 2-3 градуса выше нормы.
 
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 марта в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков, ночью местами туман. Ветер восточный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью — от -5 до -10, днем — от -1 до +4 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — от -6 до -8, днем — от 0 до +2 градусов.

День 2 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2011 году — 28 градусов мороза. 
оттепель
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецк — на 44 месте по строительству квартир
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Липецкой области пошла на спад
Общество
Зима-2024: в Липецке сначала года резко выросло число дорожных аварий
Общество
Если потерялись документы: как восстановить?
Общество
Липецким нянечкам увеличат зарплату до 23 700 рублей
Общество
«Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции»
Общество
Липецкая область на 18-м месте в стране по качеству жизни
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru