В Соколье горел двухквартирный дом

Одна квартира пострадала от огня

2 марта в одиннадцатом часу вечера в Управление ГПСС Липецкой области поступило сообщение о пожаре в жилом двухквартирном доме в селе Соколье Елецкого района.- На место выехали спасатели пожарной части № 4. По прибытию было установлено, что горит внутренняя отделка дома и бытовое имущество на площади 60 кв.м. Пожарные ПЧ № 4 совместно с тремя добровольцами оперативно потушили пожар. Благодаря слаженным действиям спасателей пожар удалось локализовать до того, как он распространился на соседнюю квартиру. Пострадавших нет, сообщили в Управлении ГПСС Липецкой области.