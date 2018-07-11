Ельчанин украл забор массой в 1,5 тонны

Весь металл мужчина увез с дач за один раз.

Елецкий районный суд Липецкой области рассмотрел уголовное дело по обвинению в краже с причинением значительного материального ущерба. За преступление ответил ранее судимый за угон, разбой и смертельных побоях безработный местный житель.



Как установил суд, мужчина рано утром 18 ноября украл из дачного поселка в Елецком районе часть забора. На место преступления злоумышленник приехал на «ГАЗ-33021» и за раз погрузил в машину металл массой в 1 520 кг. Интересно, что для преступления мужчина взял машину в аренду у своего школьного приятеля и попросил его обманом помочь в краже. Он убедил его, что ему нужна помощь в перевозке ограждения и посулил 2 000 рублей.



Кража была совершена в субботу, и приятели договорились отвезти металл в скупку в понедельник. Сделка прошла успешно, и водитель фургона получил заслуженные 2 000 рублей, на которые купил еду. Впоследствии, когда к нему приехали сотрудники полиции и стали расспрашивать о том, что ему известно о краже с дачных участков, он добровольно заявил явку с повинной без какого либо принуждения.



Владельцу дачи был причинен материальный ущерб на общую сумму 16 872 рубля. О преступлении мужчина узнал от соседки по участку. Ограждение дачи мужчина поставил в 1995 году, купил металлические секции на заводе, это были отходы производства. С ущербом в размере 16 872 рубля он согласился и посчитал его значительным. Размер его пенсии составляет 31 000 рублей, пенсия супруги – 13 000 рублей. Свою пенсию он перечисляет сыну, у которого два года назад умерла жена, и остались двое детей. Иного дохода не имеет. Фактически супруги проживают на пенсию жены, оплачивают ЖКХ, покупают продукты питания и лекарства.После того, как сняли забор, на дачном участке потоптали все ягоды. Он узнавал, установка деревянного забор обойдется ему в 33 000 рублей. А пока мастерит забор из мусора.



В судебном заседании подсудимый свою вину признал. Суд вынес обвинительный приговор. Мужчину наказали 8 месяцами лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Преступника взяли под стражу в зале суда.