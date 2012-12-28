Происшествия
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55 минут назад
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Липчанка сама предложила мошенникам оформить на мужа кредит
И муж ее поддержал. В итоге семейная пара лишилась 2,7 миллиона рублей.
«Женщина поверила «сотруднику службы безопасности банка», который заявил, что не ее имя мошенники оформили кредитную заявку. Помешать планам аферистов мог встречный кредит. Липчанка отправилась в банк, взяла займ и перевела на указанные ее собеседником реквизиты деньги. Но на этом она не остановилась и предложила «специалисту» взять кредит и на её мужа.
60-летний мужчина, следуя совету супруги, оформил кредит на себя. Всего за шесть дней потерпевшие перевели мошенникам через банкоматы около 2,7 миллиона рублей», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.
Супруги остановились только когда осознали, что перечисляют слишком много денег. На связь с ними больше никто не выходил.
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