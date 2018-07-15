Уволенный главреж Сергей Бобровский обвинил липецкое «культурное» начальство во лжи

Главный режиссер театра драмы им. Л. Н. Толстого Сергей Бобровский был уволен из театра в конце июня.

Как позже заявил GOROD48 начальник управления культуры Липецкой области Вадим Волков, никакой политики в увольнении режиссера театра не было.

- У Сергея Александровича Бобровского закончился срок контракта, - говорит Вадим Волков. – Сергей Бобровский прекрасно знал, что срок контракта подходит к концу, но он сам не озаботился этим вопросом. Он ни разу не появился, ни у меня в кабинете, ни, насколько я знаю, в кабинете директора театра. Очередной трехлетний контракт у него закончился еще в прошлом году, но ему его продлили еще на год, и вот срок истек.

По словам Вадима Волкова, нового режиссера театра будут выбирать по конкурсу.

- И, кстати, Сергей Боровский может участвовать в этом конкурсе, - сказал Вадим Волков.

Как рассказал сам режиссер, 30 июня его вызвала директор театр и вручила трудовую книжку.

- В этот же день меня уволили, а сейчас я "собираю чемоданы" в бывшем уже рабочем кабинете, - говорит Сергей Бобровский.

На вопрос, почему он заранее не пытался узнать о продлении своего контракта, Сергей Александрович говорит: «Я с 8 утра и до позднего вечера занят в театре. Да и не в моих принципах - навязываться. Решило так начальство – значит, будет так. Не видят меня на этой должности, что я могу поделать?»

О том, что на должность главрежа теперь будет конкурсный отбор, Сергей Бобровский узнал от журналистов GOROD48. « Я впервые от вас об этом услышал, и мне нужно время, чтобы как-то «переварить» эту информацию, - сказал Сергей Бобровский.

Сегодня на своей странице «ВКонтакте» Сергей Бобровский написал : «Видимо, всё придётся объяснять самому – местные, липецкие СМИ взяли «паузу», ушли в молчание, им «хватило» пояснения начальника управления культуры и туризма Липецкой области В.Г. Волкова и директора академического театра им. Л.Н.Толстого Т.В.Гореловой. Но беда в том, что эти пояснения – ЛОЖЬ. Ложь публичная.

Теперь, я поясню суть дела, т.е. суть этой ЛЖИ.

Это слова В.Г. Волкова из статьи от 04.07.2018 г. «Режиссер театра драмы Сергей Бобровский может оставить свой пост». – «У Сергея Александровича закончился контракт, который не предусматривает его автоматического продления. Заявление о продлении контракта он не написал. В связи с этим будет объявлен конкурс на замещение вакантной должности режиссера театра».

- А это слова Т. В. Гореловой из статьи от 05.07.2018 г. «Шумиха вокруг ухода главного режиссера липецкого театра оказалась раздута» в «ЛН». «Когда у человека заканчивается контракт, он пишет заявление, и контракт продлевают - это обычная юридическая процедура. Сергей Александрович прекрасно знал, что срок контракта подходит к концу - кадровая служба его об этом уведомила, но со своей стороны ничего не сделал, чтобы изменить ситуацию».

Господа, вы о чём говорите? О каком заявлении? О какой «обычной юридической процедуре?» Не надо дурачить общественность и ещё выставлять меня в невыгодном свете. Я 10 лет подписывал с вами срочный трудовой договор, и не писал никаких заявлений. И этот срочный трудовой договор предлагал не я, а работодатель т.е. именно вы. Первые три года я подписывал контракт с Управлением культуры и искусства Липецкой области». Последующие контракты были подписаны с Академическим театром им. Л.Н.Толстого. Приказ о моём увольнении был подписал 19 июня 2018 г. (запись в трудовой книжке). Этот приказ, как зачастую водится у нас в театре в последние три года, не был вывешен на доску приказов. О нём я узнал лишь тогла, когда получил трудовую книжку на руки т.е. 30 июня... в последний день моей работы в театре. Если бы он был вывешен в день подписания, то может быть у коллектива театра и у общественности и не было бы вопросов возникших 30-го июня 2018 года? Конечно эти вопросы возникли бы в тот же день, но это бы было честнее., по отношения ко всем заинтересованным в судьбе театра людям.

Я называю ваш комментарий ЛОЖЬЮ потому, что назвать это нелепой ошибкой, не поворачивается язык. Вы же прекрасно знаете, что контракт продлевается по договорённости сторон, а не по некоему заявлению со стороны работника. Контракт продлевает сторона работодателя и предлагает подписать работнику - это практика, субординация и порядок. Работник – подчинённая сторона, а подчинённая сторона не диктует порядок и условия. Зачем множить эту Ложь и дурачить общественность?

Также в статье «АиФ» от 10.07.2018 г. - «Драма без режиссёра. Почему с Сергеем Бобровским не продлили контракт?» приведены слова Т.В.Гореловой - «Я довела до сведения Сергея Александровича информацию о том, что будет конкурс на замещение вакантной должности, и он также может в нём участвовать».

Простите, но слова о возможном конкурсе на замещение вакантной должности главного режиссера академического театра, я впервые услышал от журналистов звонивших мне 4-го июля 2018 года, когда эту информацию озвучил В.Г.Волков. К этому времени я уже был уволен из театра. До этого ни один источник (включая вас), ни о чём подобном не заявлял. Да и вправе были бы вы озвучить непринятое решение управления культуры о конкурсе, когда о нём нигде не говорилось, и, кстати, до сих пор нигде нет информации об условиях, датах, регламенте этого конкурса. Только лишь слова В.Г.Волкова в СМИ от 4 июня 2018 года дали вам возможность повторить их позднее в своих комментариях. Об этом свидетельствуют факты и даты публикаций. Прекратите придумывать то чего не было! Прекратите фальсифицировать факты! На кону не только ваша репутация, но и репутация ваших начальников! Уж если кто и раздувает шумиху, то это ваша Ложь!

15 июля 2018 г. Сергей Бобровский»

После увольнения Сергея Бобровского часть почитателей его таланта провела собрание у драмтеатра в его поддержку, написало обращение министру культуры и губернатору обращение с требованием не увольнять главрежа. В социальных сетях также развернулась полемика вокруг увольнения Бобровского и сбор подписей под различными петициями в его защиту. Появлялись даже стихотворные формы защиты режиссера записанные на видео:





Но, у режиссера оказались и противники. Так, например, один их актеров театра Евгений Азманов на своей странице в «Вконтакте» написал следующее: «Не нужны Сергею Александровичу зрители липецкие и театр академический. Все банально: власть и деньги. Нам нужен режиссер, с которым мы снова выйдем на уровень тех фестивалей, на которые мы ездили при Пахомове, гастроли не только в Болгарию, а и в Норвегию, Израиль, Францию, Германию, Кубу. Какие приезжали критики! На Липецких театральных встречах упразднили научные конференции. Не потянул, там надо было работать мозгами. Отсутствие авторитета в связи с бездарным руководством. Даешь грамотного главрежа, интеллектуала, с внятной репертуарной политикой и свежими идеями. Псевдотеатралы, липецкие "театроведы и критики" и прочие бесноватые крепитесь…»