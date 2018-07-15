Общество

56 минут назад

Известный блогер Илья Варламов возмутился перестройкой немецкой кирхи в Ельце

2 230
#Елец #кирха
Известный блогер Илья Варламов возмутился перестройкой немецкой кирхи в Ельце

В своем блоге Варламов рассказал, как власти часто поступают с историческими зданиями

«Если у вас есть какое-нибудь разваливающееся старое здание, то привести его в порядок быстро нельзя, даже если у вас есть деньги. Процесс реставрации довольно длительный и дорогостоящий, и на восстановление здания могут уйти годы, если делать это правильно. Поэтому, когда речь идёт про какие-то экстренные меры, есть два варианта:

Сделать быстро и тяп-ляп: взять разваливающийся памятник архитектуры, напустить на него десант из Средней Азии с ведрами шпаклевки и краски, и они просто быстро делают косметический ремонт, уничтожая детали, лепнину, выламывая старые окна, ставя стеклопакеты.

Завесить баннером. Здание выглядит неприглядно, и, чтобы скрыть это, его завешивают каким-нибудь баннером и потом не спеша ремонтируют.

Второй вариант — единственно верный! Но, к сожалению, когда городские власти прячут разваливающиеся фасады, народ начинает возмущаться, высмеивать такую практику в соцсетях и требовать реставрации. Из-за общественного давления власти часто принимают неверное решение и начинают делать тяп-ляп, чтобы все были довольны, или позволяют новым владельцам сделать ремонт самим», написал Варламов в ЖЖ

"Вот такая красивейшая кирха раньше была в городе Елец Липецкой области. Здесь она изображена на дореволюционной открытке:

kg1.jpg

"А вот и конец. Фотография сделана в 2013 году, так бывшая лютеранская церковь выглядит и сейчас. Теперь здесь размещается магазин строительных материалов, владельцам которого чиновники разрешили отремонтировать историческое здание до неузнаваемости".

kg7.JPG

 Немецкая кирха появилась в Ельце в конце 19 – начале 20 века. Ее построил для своих рабочих – немцев, пивовар Карл Кронберг.

 Топовый блогер Илья Варламов, по образованию архитектор, ранее высмеял здание администрации села Кривец, обшитую ярким сайдингом и креатив строителей липецких дорог..

Фото с воронежского исторического форума

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#Елец #кирха

Комментарии (2)

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ВЕСНА

2 минуты назад
Это же надо умудриться испортить такую красоту! За такие вещи должна быть уголовная ответственность!
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Все по плану

16 минут назад
Безнаказанность рулит. И зарулит в помойку.
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